Gemma Romeu Creixell (46 años), diplomada en marketing y comunicación, ha asumido la presidencia de la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) con la voluntad de reforzar la cohesión de la entidad, garantizar su estabilidad económica y dar un nuevo impulso al deporte escolar. Primera mujer en ocupar el cargo en los más de 40 años de historia de la organización, la presidenta del Consell Esportiu de l’Alt Penedès mantuvo ayer en Balaguer un encuentro con representantes de los 12 consells esportius leridanos, dentro de su ronda de contactos con las diferentes territoriales para conocer de primera mano sus inquietudes. “Lo vivo con mucha ilusión y también con mucha responsabilidad. Es importante que las mujeres podamos ocupar espacios de responsabilidad y liderazgo en el ámbito deportivo, porque todavía queda camino por recorrer”, señala Romeu, que, no obstante, prefiere que su mandato se valore “por el trabajo, la capacidad de sumar y los resultados que consigamos entre todos”.

La nueva presidenta considera fundamental que la UCEC tenga una presencia más directa en las comarcas. “Es muy importante salir de Barcelona y estar presentes en el territorio. Estas reuniones nos permiten compartir experiencias, poner en común las dificultades y conocer mejor la realidad de cada comarca”. En este sentido, defiende que no se pueden aplicar las mismas soluciones a una gran ciudad que a una comarca rural. “Debemos garantizar que los niños y jóvenes tengan oportunidades de practicar deporte independientemente de dónde vivan”. Entre las prioridades de su mandato sitúa la cohesión interna y la estabilidad financiera. La entidad está revisando su situación económica y de tesorería para disponer de un diagnóstico claro. “Necesitamos estabilidad, planificación y recursos suficientes para desarrollar los proyectos con garantías. No podemos depender permanentemente de la incertidumbre o de convocatorias que no nos permitan planificar a medio plazo”, reclama a las administraciones.

Romeu también pone el foco en el abandono deportivo durante la adolescencia, especialmente entre las chicas. Considera necesario ofrecer “actividades más flexibles y menos centradas en la competición, además de potenciar referentes femeninos”. La inclusión es otro de los pilares de su proyecto. “El deporte debe ser un derecho y una oportunidad para todos, no un privilegio. Ningún niño debería quedarse sin practicarlo”, afirma.

También reivindica la dimensión educativa de los Jocs Esportius Escolars frente a las pantallas y las actitudes de presión en las gradas. “La competición debe ser una herramienta educativa, nunca una fuente de presión. Debemos recordar que los protagonistas son los niños”. De aquí a cuatro años, su principal objetivo es dejar “una UCEC más unida, más fuerte y con una situación económica estable”.