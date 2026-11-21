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Marc Márquez afronta hoy en Portimao la primera oportunidad de cerrar una temporada que puede convertirle en diez veces campeón del mundo. El piloto de Cervera tiene a su alcance su décima corona, la primera de MotoGP que puede asegurar en el circuito portugués, donde disputará la carrera Sprint (16.00) con una ventaja que le permite depender exclusivamente de sus propios resultados. Si no consigue proclamarse campeón en la prueba corta, dispondrá de una segunda ocasión mañana, en la carrera larga, sin tener que esperar a la última cita del calendario, en Valencia.

El de Cervera llega al Algarve después de reforzar su liderato en Qatar, donde consiguió la victoria en la Sprint y terminó segundo en la carrera dominical. Aquellos resultados le permitieron ampliar hasta los 60 puntos su diferencia respecto a Jorge Martín, mientras que Marco Bezzecchi se encuentra a 74. Con otros tantos puntos todavía en juego, repartidos entre Portugal y Valencia, las matemáticas establecen que Márquez necesita alcanzar una ventaja de 62 puntos sobre el madrileño para asegurar el campeonato hoy sábado. Por tanto, debe conseguir al menos dos puntos más que su principal rival.

Ocho combinaciones hoy

Las posibilidades de que pueda celebrar el título en la Sprint pasan por ocho combinaciones. La más favorable sería ganar, resultado que le garantizaría matemáticamente la corona independientemente de la posición de Martín. También le serviría terminar segundo si el madrileño acaba tercero o peor; ser tercero, siempre que su rival no pase del quinto puesto; o cruzar la meta cuarto con Martín sexto o más atrás.

Las otras cuatro opciones contemplan que Márquez termine quinto y Martín séptimo o peor; sexto y su rival octavo o más atrás; séptimo con el madrileño fuera de las ocho primeras posiciones, o incluso octavo, siempre que Martín no consiga puntuar. Si se da alguna de estas combinaciones, Bezzecchi ya no tendrá posibilidades matemáticas.

La posible celebración llegará, además, en uno de los circuitos menos favorables para Márquez. Portimao es el único trazado del calendario de 2026 en el que todavía no ha conseguido una victoria en MotoGP, ni en las carreras Sprint ni en las dominicales. En Mandalika y Goiania, los otros escenarios donde tampoco ha ganado la prueba larga, el piloto de Cervera sí consiguió imponerse en la carrera corta.

El historial del leridano en el Autódromo Internacional del Algarve tampoco invita a pensar que se encuentre ante una de sus pistas predilectas. Ha participado en cuatro ediciones y nunca ha conseguido subir al podio en la carrera larga. En 2021 terminó séptimo y en 2022 fue sexto. La edición de 2023 quedó marcada por una caída, la número 29 de aquella temporada, en una etapa especialmente complicada de su trayectoria con Honda. En 2024, ya integrado en el equipo Ducati Gresini, finalizó decimosexto.

El año pasado ni siquiera pudo tomar la salida en Portugal. Una lesión en el hombro, consecuencia de la caída sufrida en Mandalika después de ser embestido por Bezzecchi, le obligó a perderse la prueba cuando ya pilotaba la Ducati oficial.

El de Cervera optó por minimizar riesgos y evitar el paso por la Q1, sin buscar el mejor registro. Ese honor correspondió a su hermano Àlex, que protagonizó una actuación espectacular apenas 17 días después de pasar de nuevo por el quirófano para ser operado de la clavícula derecha y la mano izquierda. El piloto de Gresini marcó un 1:37.350, aventajando en 82 milésimas a Fabio Di Giannantonio y quedándose a poco más de una décima del récord del circuito. Marco Bezzecchi fue tercero y mostró el mejor ritmo de carrera. Acosta y Zarco completaron las cinco primeras posiciones.

Al ser preguntado Marc si firmaba este resultado para hoy, que le haría campeón, sonrió antes de asegurar que “sí, pero el objetivo era intentar pasar la Q2 y lo hemos conseguido. Es verdad que me hubiera gustado sentirme diferente encima de la moto, más suelto, pero soy humano y el cuerpo me pesaba más que en otros grandes premios. Iba un poquito más rígido, pero por la tarde me he ido soltando un poquito”.