El deportista leridano Toni Marín ha vuelto a correr apenas un mes después de someterse a una intervención quirúrgica en la columna lumbar, realizada por los doctores Augusto Covaro y Christian Schinder. Tras años conviviendo con dolores de espalda y molestias que condicionaban su rendimiento, Marín decidió operarse para recuperar la calidad de vida y prolongar su trayectoria en el deporte de ultrarresistencia. “Llevaba seis años con dolor y me infiltraba una vez al año”, explica. La situación se agravó este año, cuando empezó a sufrir importantes molestias en la espalda y la cadera al montar en bicicleta, hasta el punto de terminar “realmente machacado” después de las etapas largas de pruebas como la Titan Desert.

Las pruebas médicas detectaron tres hernias discales, una de ellas susceptible de tratamiento quirúrgico, además de una lesión ósea en la cadera que también le provocaba dolor y descompensaciones. Tras intervenirse de la cadera, Marín pasó por el quirófano el 19 de septiembre para tratar el problema lumbar entre las vértebras L4 y L5. Técnico del gimnasio Ekke y coordinador de actividades dirigidas, confió en el doctor Schinder después de conocer la experiencia positiva de un compañero. La técnica empleada, mínimamente invasiva y con acceso anterior a la columna, fue uno de los factores que le convencieron. “Me explicó muy bien la operación y yo confiaba mucho en él. Creo que me dará vida para muchos años”, afirma.

Aunque la primera semana del postoperatorio fue complicada, la evolución posterior superó sus expectativas. “Del miércoles al sábado pasé de mirar la hora para tomarme el analgésico a no necesitar nada. La molestia pasó a ser prácticamente cero”, relata. La incisión abdominal, utilizada para acceder a la columna, ya está cicatrizada y la recuperación le ha permitido retomar progresivamente la actividad física. Marín asegura que la disciplina ha sido fundamental en este proceso. Desde el primer momento ha combinado las caminatas con la rehabilitación y el trabajo de movilidad, siguiendo las pautas de recuperación. Además, ha aprovechado la experiencia para introducir cambios en su preparación, con más ejercicios específicos de fuerza, pilates y elasticidad. Su objetivo es mantener una vida deportiva prolongada, después de haberse clasificado el año pasado para el Campeonato del Mundo de Ultraman de Hawái.