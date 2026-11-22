Publicado por COLAU OBRADOR Creado: Actualizado:

El Mollerussa se levanta los tres puntos del Nou Sardenya después de superar al Europa B por cero gargantas en uno. Un gol de penalti de Jofre Graells en el minuto 11 ha sido suficiente para que los del Pla d'Urgell consiguieran una victoria trabajada en un partido disputado, en el que los locales también han tenido sus opciones para empatar.

El partido ha empezado con un Mollerussa activo y buscando la portería rival. En los primeros minutos, los visitantes han dispuesto de varias aproximaciones, pero sin acabar de concretar los chutes en portería. En lo minuto 11, Jofre Graells ha sido el encargado de abrir el marcador desde el punto de penalti, adelantando los mollerussencs (0-1). Nueve minutos más tarde, Porta ha protagonizado una centrada envenenada en una pelota parada que ha vuelto a generar peligro.

Con el marcador en contra, el Europa B ha intentado dar un paso adelante y ha empezado a presionar más. Sin embargo, la defensa del Mollerussa se ha mostrado sólida y ha conseguido mantener en raya los atacas locales. En el minuto 40, los escapulados han estado a punto de igualar el partido con un remate de cabeza que se ha estrellado en el travesaño.

En la reanudación, el Mollerussa ha seguido buscando ampliar distancias. En el minuto 56, Jofre Graells se ha deshecho de sus marcadores, mientras que al 65 Sergi Folch ha tenido una buena ocasión para hacer el segundo.

El Europa B no ha bajado los brazos y en el minuto 77 ha dispuesto de una ocasión con un chute que se ha marchado por muy poco. Ya en los instantes finales, Rocky ha sido providencial refusando una posible ocasión local durante el tiempo añadido.

Finalmente, el Mollerussa ha sabido defender la ventaja conseguida en la primera parte y se ha llevado una victoria por cero goles a uno del Nou Sardenya, sumando tres puntos importantes lejos de casa.