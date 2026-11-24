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El día después de conquistar su décimo título mundial, Marc Márquez protagonizó ayer un multitudinario acto con la prensa en la Sala Fitz de Madrid, en el que reconoció que “mientras las lesiones” le “respeten", seguirá compitiendo, saliendo al paso a la incertidumbre creada sobre su futuro. El “¿Y ahora qué?” que lanzó tras asegurar el título en Portimao y dio paso a todo tipo de especulaciones, fue ayer aclarado por el leridano. “Ha sido un año donde muchas veces no me reconocía, pero me gustaba porque no sentía esa ansiedad por ganar cada domingo y eso me ha hecho luchar por el título hasta el final y poderlo ganar”, dijo.

“Cada atleta tiene sus complicaciones o lesiones y a mí, desde 2020, me han castigado, pero he sabido, con ambición y con mi entorno, salir de todo con mentalidad positiva y, sobre todo, sin tener miedo al fracaso, que es lo que me dio el punto clave para estar aquí, para cambiar de Honda a la escudería Gresini. Me comí el orgullo, dinero aparte, fábrica aparte y vamos con un equipo familiar para ver de lo que somos capaces, y eso es lo que me permitió acabar en el equipo oficial de Ducati”.

Reconoció, no obstante, que es lógico que surgiesen rumores sobre su posible retirada. “Podría ser una lógica, pero en mi cabeza no está nadie, solo estoy yo y tengo muchas cosas en mente. Los entrenamientos, las navidades y un montón de cosas más, pero mientras las lesiones me respeten seguiré en ello, aunque este es un deporte en el que te juegas la vida y siempre hay que tener las cosas muy claras”, destacó, para añadir: “Hay que estar preparado para todo y aceptar en cada momento lo que necesitas y lo que pide tu cuerpo, seguir mi instinto y lo he hecho para lo bueno y para lo malo, a veces no he acertado, pero si compito es para ganar y por eso mis regresos no han sido precipitados”.

Márquez admitió, nada más comenzar el acto, que todavía no estaba “ubicado” por todo lo que representa este nuevo título y por lo “remontado” a lo largo del año. “Tengo ganas de disfrutar esta semana, de disfrutar en Valencia, y de ser de nuevo campeón del mundo, que parece que es fácil pero no es así”, reconoció. “Ha sido una temporada súper larga, en la que ha pasado de todo, ha sido muy dura y la vivo con mi hermano, al que también le han pasado muchas cosas, y, aunque nos retroalimentamos, al final siempre nos afecta de una determinada manera”, aseguró.

Carrera tras carrera recordó todo lo acontecido a lo largo de la temporada y puso el punto de inflexión en la caída de Le Mans (Francia), en la que decidió pasar por el quirófano para solucionar la fractura del pie, pero también los problemas en el hombro. “Para mí, el entorno de un piloto es fundamental cuando saben que el piloto es el líder, y si el entorno es sano, ellos son los que te animan a seguir adelante, aunque en Italia ya les dije que no se debía de hablar del campeonato para no ponerme presión y no cometer errores”, explicó Márquez, que en Mugello tenía 102 puntos de desventaja.

Respecto al debate sobré si es el mejor piloto de la historia reflexionó: “No soy el mejor de la historia porque no hay. Que estoy entre uno de los mejores sí, porque sí lo dicen los números, pero es muy relativo y depende de las épocas, de los momentos”. Rossi también apareció: “No ha llegado la felicitación de Rossi, pero no la esperaba, porque la espero de las personas que me pueden aportar”, dijo. Sobre si ve a su hermano Àlex campeón del mundo de MotoGP, dijo que él no le va a meter presión, pero “ojalá pueda conseguirlo alguna vez”, indicó.