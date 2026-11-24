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El Club Esportiu Maristes Montserrat Lleida celebró la presentación de sus equipos de las secciones de fútbol sala y baloncesto, en una jornada en la que reunió a 290 deportistas y 43 entrenadores y entrenadoras, que puso de manifiesto el crecimiento de un proyecto deportivo con más de cuarenta años de trayectoria en la ciudad. Uno de los hechos más destacables del club es la continuidad de sus deportistas en la entidad, y es que todos sus segundos entrenadores y entrenadoras provienen de la base de Maristas, que ahora han decidido seguir vinculados dentro del staff técnico para ayudar en el crecimiento de los deportistas. La entidad leridana sigue apostando por un modelo que combina formación, competición y valores.