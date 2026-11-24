Llegada de una etapa en Les Borges Blanquesa la Volta a Cataluña 2002Archiu

Publicado por Europa Press Creado: Actualizado:

Les Borges Blanques acogerá una salida de etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que se disputará del 22 al 28 de marzo del próximo año.

La 106 edición de la Volta regresará al recorrido de la ronda catalana por cuarta vez en su historia tras debutar en 1997 y permitiendo que el territorio leridano vuelva a estar presente en esta cita.

Desde les Borges Blanques, el alcalde Josep Farran ha reivindicado la tradición ciclista de la capital de las Garrigues y apunta que es una gran oportunidad para los niños y jóvenes para que vean pasar a los mejores ciclistas del mundo.