El Lleida CF ha alcanzado los 5.000 socios y socias en su primera temporada de competición en Cuarta Catalana, la décima y última categoría del fútbol estatal. Se trata de una cifra que la entidad no conseguía desde la temporada 1998-99, cuando militaba en Segunda División, y que tiene un valor añadido porque no incluye ningún carnet de patrocinador. El dato refleja la respuesta social al nuevo proyecto, que ha conseguido reunir a una masa social de 5.000 personas pese a partir desde la categoría más baja del fútbol.

El presidente del club, Andreu Ratés, expresó en declaraciones a SEGRE su satisfacción por una cifra que considera especialmente significativa después de los meses de incertidumbre que rodearon el nacimiento de la entidad y su continuidad en el Camp d’Esports. “La valoración que hacemos es evidentemente muy positiva. Es un éxito como club, porque empezamos en la décima categoría, la más baja del fútbol, y este verano vivimos mucha incertidumbre. Primero no sabíamos si podríamos jugar en el Camp d’Esports ni si el proyecto tendría mucha aceptación”, explicó.

Ratés atribuyó la respuesta de la afición al trabajo realizado en estos meses por la junta directiva y el conjunto de la estructura del club. “Creo que, con el trabajo de la junta, de todo el club y del staff técnico, la gente ha visto que es un proyecto que empieza de cero, pero que es serio, y ha confiado en esta iniciativa. No podemos estar más contentos”, añadió.

El presidente considera que alcanzar los 5.000 socios es también una responsabilidad para la entidad, que ahora tiene el reto de mantener esta base social. “Es un orgullo ver que la afición responde. Ahora toca mirar hacia el futuro, mantener esta masa social en el tiempo y hacer el trabajo bien hecho para que no nos vuelvan a pasar los errores del pasado”, apuntó. En este sentido, Ratés defendió la necesidad de consolidar un proyecto estable al margen de los resultados deportivos. “Tenemos que trabajar para que el futuro sea sólido, independientemente de la categoría en la que estemos, y podamos disfrutar del Lleida durante muchos y muchos años con tranquilidad”, concluyó.

El club dará a conocer el desglose de socios por modalidades de carnet en la asamblea informativa del próximo 10 de diciembre, a las 19.00 horas, en la Sala Polivalente del Palau de Vidre. El acceso presencial, que la junta utilizará para rendir cuentas detallando todos los ingresos y gastos y para dialogar directamente con la masa social sobre el nuevo proyecto, estará reservado a los socios y socias, con inscripción previa.