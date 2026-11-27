Luchi Agudo regresará a Vila-sana a principios de la próxima semana, casi dos meses después de sufrir una lesión en la rodilla que le impidió jugar la final del Mundial de Asunción frente a España, que al final sería la campeona. La argentina, que todavía no ha podido estrenarse esta temporada con el conjunto del Pla d’Urgell, ha recibido finalmente el visto bueno médico para volar, aunque su regreso a las pistas aún deberá esperar algo más de un mes.

La jugadora de 36 años sufrió una distensión del ligamento lateral de la rodilla tras recibir un fuerte impacto en la semifinal contra Italia. A consecuencia del golpe también desarrolló un coágulo que le obligó a mantener un tratamiento farmacológico y un seguimiento médico. Esta circunstancia le impedió coger un avión por los riesgos que podía comportar el cambio de presión durante el vuelo. Sin embargo, las últimas pruebas han confirmado que el coágulo ha desaparecido por completo, por lo que la semana que viene ya estará en Vila-sana al recibir el alta médica para volar. “Ha sido un poco duro porque fue todo muy de repente. De un día para otro no podía viajar. No me lo esperaba”, reconoce Agudo. Durante estas semanas, la argentina ha seguido trabajando para mantener su condición física, aunque siempre de manera individual y evitando cualquier actividad que pudiera provocar un nuevo golpe en la zona afectada.

Su regreso, no obstante, no significará una incorporación inmediata a la dinámica competitiva. La internacional argentina deberá seguir un programa específico de recuperación y entrenamiento, además de mantener los controles médicos para comprobar la evolución de la rodilla. La previsión del club es que pueda empezar a trabajar con el resto de la plantilla a principios de enero, con la intención de estar disponible para volver a jugar a partir de entonces. “He podido ir haciendo la recuperación en Argentina, aunque la rodilla todavía debe recuperarse del todo”, explica Luchi, que reconoció que “ya es mucho que pueda viajar y reencontrarme con mis compañeras. Hay algunas jugadoras nuevas a las que todavía no conozco, así que tengo muchas ganas e ilusión de volver a estar con ellas”, señaló.