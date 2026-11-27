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Dani Mérida y Rafa Jódar dieron ayer la victoria a España ante Austria (2-0) en los cuartos de final de la Copa Davis y certificaron la clasificación para las semifinales, en las que les espera mañana Gran Bretaña. La selección que dirige David Ferrer alcanza por segunda vez consecutiva esta ronda y busca en Bolonia su séptima ‘ensaladera’ tras perder la final el año pasado contra Italia. Austria, por su parte, se quedó cerca de alcanzar las semifinales por primera vez desde 1990 e igualar así su mejor resultado histórico.

Dani Mérida dio el primer punto de la eliminatoria al ganar con superioridad a Joel Schwaerzler en dos sets, por un doble 6-4. Poco después le tocó el turno a Jódar, que tenía la oportunidad de dejar sentenciado el duelo y lo logró, aunque no sin dificultades. El madrileño consiguió darle la vuelta a un partido en el que perdió el primer set por 2-6, para terminar adjudicándose los otros dos por 6-0 y 6-1, logrando así el pase a semifinales.

Por su parte, Gran Bretaña ganó ayer a Alemania después de tres partidos en los que solo el germano Alexander Zverev consiguió un triunfo para su país. En el doble definitivo, Henry Patten y Neal Skupski superaron a Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-2 y 7-6 (6).