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1997. Marc comenzó a rodar por los alrededores de Cervera. 2008. Su primer podio en el Mundial, tercero en Donington. 2010. Gana en Cheste su primer título mundial, el de 125. 2012. Gana el título de 250, su segunda corona mundial. - EFE 2013. Se convierte en el piloto más joven en ganar MotoGP. - EUROPA PRESS 2020. Un año para olvidar, con una lesión clave. 2025. Marc deja atrás las lesiones y vuelve a ganar el Mundial 2.184 días después de su último título en 2019. - MOTOGP 2026. Culmina una gran remontada de 102 puntos para levantar su décimo título, el octavo en MotoGP.

Marc Márquez lleva la precocidad en su ADN. Empezó con 4 años con una moto con ruedecitas y pronto se pasó al enduro y al motocross antes de iniciarse en la velocidad. En 2008, con 15 años, debutó en el Mundial y apenas necesitó seis carreras para subir al podio: fue tercero en Donington Park, con 15 años y 126 días, convirtiéndose en el segundo piloto más joven. Su progresión fue meteórica: campeón del mundo de 125 en 2010 y de Moto2 en 2012. Llegó a MotoGP en 2013 y con 20 años y 266 días se convirtió en el campeón más joven de la categoría reina, récord todavía vigente. También fue el ganador más joven de un gran premio de MotoGP (20 años y 63 días) y en 2014 revalidó la corona tras encadenar diez victorias.

Su trayectoria, sin embargo, está plagada de caídas y lesiones. En 2011 sufrió visión doble tras una caída que le privó de ser campeón, y en 2014 se fracturó el peroné entrenando. Después llegaron las luxaciones de hombro de 2018 y la operación de estabilización de 2019. El golpe definitivo llegó en Jerez, en 2020: fractura del húmero derecho, cuatro intervenciones y una interminable recuperación que le hicieron pensar en la retirada. Pero siguió, y el año pasado añadió otro récord histórico a su colección: se convirtió en el piloto que más tiempo había necesitado para volver a conquistar un Mundial de MotoGP, 2.184 días después de su título de 2019. Una carrera excepcional, escrita tanto con récords como con cicatrices.