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El Pons Lleida recibe hoy (16.10 horas) al Noia Freixenet en la quinta jornada de la OK Liga, un encuentro que servirá para comprobar la evolución del equipo desde el contundente 5-0 encajado ante los de Sant Sadurní en la pretemporada.

Los leridanos, segundos en la clasificación con 9 puntos, quieren resarcirse también de la primera derrota del curso, sufrida el pasado fin de semana en la pista del Calafell, y recuperar la senda de la victoria ante su afición.

El técnico listado Carlos Cortijo, que se reencontrará con su antiguo equipo, reconoció que el vestuario tiene ganas de quitarse aquella espina. “Jugamos contra un gran conjunto. Venimos de la experiencia de la pretemporada, donde no nos salieron nada bien las cosas, y queremos intentar darle la vuelta aprovechando esta revancha en casa”, explicó. El encuentro puede tener además consecuencias en la clasificación, ya que el Pons Lleida podría recuperar el liderato si el Reus, primero, pierde ante el Voltregà, tercero.