Publicado por Jaume Serret Creado: Actualizado:

El conjunto de Manel Cazorla ha hecho un ejercicio de resistencia y solidez defensiva, hecho que los ha otorgado los tres puntos. Los locales se han empezado adelantando con un gol de penal de Jofre provocado por Rayco a los 9 minutos de partido. Al 25’, el mismo canario ha puesto el segundo cazando una volea dentro del área, pero tan sólo dos minutos más tarde, Casadevall ha recortado distancias con un gol de falta (27).

El Mollerussa ha ganado por 2 en 1 al Municipal delante de l'Escala. Los del Pla d'Urgell han empezado bien colocados y proponiendo un buen juego en equipo. A consecuencia, ha llegado un penalti provocado por Rayco y cometido por Eteme, que ha cogido al canario dentro del área. Jofre no ha fallado desde los once metros y ha engañado a Jona para abrir el marcador.

El Mollerussa ha seguido remando ante un conjunto gerundense que se ha puesto las pilas, y ha llegado el segundo de los de Cazorla cuando los locales estaban menos cómodos en el terreno de juego. Poco les ha durado la alegría porque rápidamente ha llegado el gol que recortaba distancias con un chut de falta de Casadevall que ha desviado la barrera y se ha acabado colando en el fondo de la portería que defendía Alejo.

L'Escala ha hecho una gran primera mitad y ha sometido al Mollerussa a encerrarse en campo propio para evitar encajar el segundo. Los del Pla han sabido neutralizar los ataques rivales y han acabado la primera mitad por delante en el marcador.

En la segunda mitad, en los minutos iniciales, ha seguido la misma tónica que en la primera, con L'Escala asfixiante en el Mollerussa y dando pocas opciones en salida de pelota y proponiendo un buen juego. A medida que iban pasando los minutos, los locales se han ido haciendo grandes en el terreno de juego y han sabido gestionar el partido, aguantando el resultado. El Mollerussa ha sabido hacer un buen bloque y ha impedido el empate de L'Escala. Con todo, los de Cazorla han acabado con diez por una expulsión de Dueso después de una agresión con un codazo.

El Mollerussa coge aire y se aleja del descenso, que queda a tres puntos. Los del Pla se sitúan en décima posición, también a tres puntos de las plazas de play-off. Los de Cazorla se han visto superados en fases del partido, pero ha sabido competir y sacrificarse por conseguir los tres puntos. El entrenador ha destacado a rueda de prensa que "Todos han hecho un partidazo. Se ha visto un equipo noble y con ganas de ir a buscar los 3 puntos".

La semana que viene, el Mollerussa visita el campo del Martinenc, domingo 6 de diciembre a las 12 h. Els del Pla buscarán continuar con la buena dinámica que lleva el equipo.