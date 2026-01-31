Aula de Poesia Jordi Jové
Aproximació a la poesia d’Ana Sala Galindo
Pero igual que sin amor, es imposible quedarse sin adentros.
Laia Argüelles
Mantenir viva la consciència de la pròpia identitat pot esdevenir una acció esgotadora, inabastable, infinita, però necessària. El llibre amb què ha decidit fer-se conèixer en el món de la poesia Ana Sala Galindo (Castelló, 1978) neix d’una emergència: la de mirar-se endins, la dels silencis sense veu que necessiten narrar-se amb la cruesa de la veritat. Els seus versos ens ofereixen un Insight compartit, on el caràcter confessional i el caràcter simbòlic troben un lloc natural per significar- se. En la línia de la poesia d’Alejandra Pizarnik, Sylvia Plath i Anne Sexton, els seus poemes exalten la grandesa de l’aigua interior, atenen la valentia de mirar-se en la ferida sense impostures. És aquí on l’escriptura d’Ana Sala marca un territori que ens convida a explorar. Els seus anhels, les seves ferides, el seu udol són les fites que assenyalen els límits del trànsit.
La poeta ens revela la naturalesa d’un ritu epistolar que queda molt present. Per què som aquí, ara, amb les decisions preses i amb el que ens ha vingut donat o imposat. No són pocs els versos d’aquest llibre que aprofundeixen en la tensió entre totes dues dimensions: “A falta de intelectualidad y florituras / aparecen sin clasismo y clasicismo / unas pocas metáforas y símbolos / que componen un relato simple pero profundo” (Meprologo) // “Han convergido tristeza, rabia y esperanza / para narrar este lado de las vivencias” (Mepilogo).
La música també és molt present en la vida de l’autora, que ha explorat des de diferents fronts, i d’això es fa ressò en la seva obra. Fins i tot en un poema determinat dialoga amb un tema de Bunbury, detall que il·lustra aquesta narratologia de la música que impregna inevitablement el seu univers vivencial. Sovint, els poemes parteixen d’una intuïció i d’una deriva que seguidament esdevenen una enfilada cap a un altre poema i una altra deriva: “Aún espero / que todo sea más simple e innato”.
La poesia que trobem al llibre d’Ana Sala aspira a ocupar un lloc de consciència privilegiat en la intimitat i el pensament, harmonitzant les esferes de coneixement, emoció i revelació. Insight ens convida, doncs, a entrar en el seu nucli i visitar (narrar) el nostre particular insight.
ANA SALA GALINDO
INSIGHT
Olé Libros. 2026. 63 pàgines.