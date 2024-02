Lleida pierde cuatro payeses cada semana y ahora son poco más de 8.500

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Agricultores y ganaderos de Lleida protagonizarán el martes la que se anuncia como una gran protesta para poner de manifiesto la crisis que atraviesan y para exigir soluciones. Las comarcas leridanas pierden un promedio de cuatro payeses cada semana y ahora apenas representan 8.542 cotizantes a la Seguridad Social

El número de profesionales del campo está sufriendo un goteo de bajas, al mismo tiempo que se reduce el volumen de explotaciones agrarias. Lleida acabó el año pasado con 8.542 agricultores y ganaderos cotizando en el régimen especial de autónomos del campo. Representa un descenso de 839 cotizantes con respecto a diciembre de 2019. Supone un descenso del 8,8% y la pérdida semanal a lo largo de estos cuatro años de cuatro payeses. Paralelamente, crece el volumen del empleo generado por el sector, como muestra el gráfico de barras adjunto. Si al acabar 2019 había 2.3462 asalariados en el sector agrario, en diciembre del año pasado ascendían a 3.963. Supone medio millar más (+14,47%). En pleno apogeo de las campañas agrarias, como la frutícola o la vitivinícola, el número de afiliados en el régimen general se dispara por el número de temporeros que requiere el sector.

La pérdida de agricultores se producen en paralelo al descenso registrado en el número de explotaciones agrícolas. Cada vez es más necesario que tengan una mayor dimensión para que puedan ser competitivas y resistir los problemas del mercado. El último informe de explotaciones agrícolas de Catalunya del año pasado cifra en 18.455 las existentes en las comarcas de Lleida, mientras que en 2019 tenía contabilizadas 29.169. El grueso, según el informe de la Generalitat, sigue estando en manos de hombres (11.087 el año pasado), cuyo peso duplica de largo las que lideran mujeres (4.776). Las 2.592 restantes corresponden a explotaciones cuyo titular es una persona jurídica. El análisis territorial sitúa al Segrià como líder tanto de Lleida como del conjunto de Catalunya en número de explotaciones agrícolas (4.917), seguida de la Noguera (3.177), Les Garrigues (2.240), el Pla d’Urgell (2.076), el Urgell (2.060) y la Segarra (1.657). Los datos de Acción climática cifran en 737 las explotaciones del Pallars Jussà, seguidas de las 583 del Solsonès, las 381 del Alt Urgell, las 262 de la Cerdanyay las 224 del Pallars Sobirà. Por último, hay 79 en la Alta Ribagorça y 62 en la Val d’Aran.

La renta agraria catalana es inferior a la de 2007 tras dos años de caídas

Los agricultores y ganaderos se quejan de una situación económica que pone a muchas explotaciones en una situación difícil, si no límite. Y los datos oficiales respaldan sus afirmaciones. La renta agraria en Catalunya se ha situado en los años 2021 y 2022 claramente por debajo del nivel que tenía en 2008. Así se desprende del último informe del departamento de Acción Climática. Como muestra el gráfico adjunto, el informe de la evolución de la renta agraria nominal sitúa en cien la registrada 2007 y analiza después la evolución a precios corrientes (valor nominal) y buena parte del período demuestra registros inferiores. De hecho, solo en 2019 y 2020 la renta superó la de 2007. En 2001 sufrió un fuerte retroceso, agudizado aún más en 2022, cuando se situó 23,39 puntos por debajo. De momento no hay datos de la Generalitat sobre la evolución de 2023, pero el ministerio de Agricultura estima que la renta agraria creció en el Estado un 11,1%. Llama la atención teniendo en cuenta que se refiere a un año con graves problemas derivados de la sequía no solo en Lleida y Catalunya, sino en la práctica totalidad del territorio estatal. Esta evolución al alza se explica por dos razones fundamentalmente. Por una parte, por el pese del sector ganadero sobre el total. Por ejemplo, el 65% de la renta agraria catalana proviene de la ganadería. Y 2023 ha sido un año especialmente positivo para el sector porcino, que supone el 37,21% de la renta catalana. Con unos precios históricos, se calcula que el sector productor ganó el año pasado en la demarcación unos 370 millones de euros. Por otro, a la hora de hacer el cálculo de la renta agraria se tiene en cuenta también la evolución de los costes, que en 2023 registraron una rebaja en algunos aspectos, como los energéticos, pero también de los cereales y los piensos que consume la ganadería.