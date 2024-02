El Institut Agrícola reprocha a los campesinos no haber buscado soluciones antes de llegar a un escenario como el actual

Publicado por ACN?

El Institut Agrícola Català de Sant Isidre ha reprochado a los campesinos que se manifiestan este miércoles "no haber reflexionado en profundidad sobre los problemas de raíz" del sector agroalimentario y no haber intentado "ponerle solución" antes de llegar a un escenario como el actual. "Se tiene que ser consciente de que tenemos un modelo económico equivocado de principio a fin, muy defendido por las organizaciones agrarias y los técnicos de los ministerios y comisarías de Europa", señala en un comunicado. El Instituto Agrícola apunta que los cambios que pide el sector no son ejecutables a corto plazo y a menos de cinco meses de las elecciones europeas.

El modelo actual, sostiene el Institut Agrícola Català de Sant Isidre, se basa en "múltiples ayudas directas", la defensa de un "tipo de agricultura ideal que lleva a la reducción e imprevisibilidad de la producción" mediante la prohibición de químicos y fertilizantes o "intentando imponer a un modelo de agricultor utópico que no puede diversificar o incluso compaginar su actividad agraria con otros".

"Y mientras tanto [los manifestantes], no hablan de aquellas soluciones que se podían aplicar, como la reducción de la fiscalidad patrimonial, favorecer realmente el relevo generacional de las explotaciones, eliminar restricciones para el comercio de determinados productos que tienen difícil salida y dar apoyo a negociaciones de tratados comerciales con estados de fuera de la UE que impliquen un trato equilibrado entre la producción europea y los terceros países", añade la asociación, que avisa de que "la solución a todos estos graves problemas de base no llegará saliendo sólo con los tractores en la calle".

Según la entidad, que agrupa empresarios del sector, el trabajo negociador y que puede reportar buenos resultados de cara al futuro pasa por "hacer entender" a los legisladores que asuman los problemas del sector agroalimentario. Por eso, apuesta por mantener un diálogo "continuo e institucionalmente transversal".

El Institut Agrícola explica que comparte el diagnóstico que hacen los campesinos como las normativas europeas en materia fitosanitaria, medioambiental, laboral o fiscal que "inciden negativamente" en la supervivencia de las explotaciones y "multiplican los costes", y la entrada de productos en la UE de terceros países que no cumplen con la normativa y supone una "competencia desleal". "Pero eso no se soluciona dejando hacer la suya a los legisladores durante años y saliendo a protestar sólo en el último momento", sentencia.