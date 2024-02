Unió de Pagesos anuncia más movilizaciones en Cataluña y trabaja en una "protesta transfronteriza"

Publicado por acn

Unió de Pagesos (UP) ha anunciado más movilizaciones en Cataluña para la semana que viene y dice que trabaja en una "protesta transfronteriza" con los campesinos de Occitania y la Catalunya Nord. No obstante, el sindicato centra ahora sus esfuerzos en la manifestación de este miércoles 21 ante el Ministerio de Agricultura en Madrid. "Habrá mucha gente y muchos tractores. Y esperamos que haya respuestas", ha afirmado este lunes el coordinador nacional de UP, Joan Caball, desde la Casa de la Agricultura. Unió de Pagesos insiste en pedir "acciones ágiles" y "medidas contundentes" al Estado para resolver la crisis agraria. "Basta de hipocresía. Está en juego la continuidad del campesinado, cultivos y granjas de muchas familias," ha recordado Caball.