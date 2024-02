Unió de Pagesos, satisfechos de la reunión con el Govern: "Se ha iniciado el camino y ahora lo que toca es ir a casa"

Publicado por ACN



Unió de Pagesos ha puesto en valor los acuerdos conseguidos en la Mesa Agraria entre las organizaciones de productores y ganaderos y el Departamento de Acción Climática, afirmando que "están encontrando respuestas" a sus demandas. "Se ha iniciado el camino y ahora lo que toca hacer es ir a casa", ha dicho, refiriéndose a los cortes de carreteras que se esparcen por varios puntos del país.

El sindicato ha cifrado en 3 millones de euros la nueva ayuda que recibirán los productores de maíz a las zonas de regadío que no regaron en el 2023. El coordinador nacional del sindicato, Joan Caball, ha pedido que se aceleren las ayudas porque los agricultores se están viendo obligados a empezar a plantar sin haber recibido los recursos extraordinarios del año pasado.

Caball espera que los manifestantes tengan "sentido común" y opten por valorar positivamente los acuerdos alcanzados. "Si se explica correctamente, la gente es lista y entiende que no todo se acaba consiguiendo en un día y que hay cosas que merecen un recorrido más largo", ha afirmado el representante de Unió de Pagesos en una atención a los medios en las puertas del Departamento de Acción Climática.

En este sentido, ha avisado de que el sindicato será "exigente" y no descarta volver a movilizarse si no se cumplen los compromisos que se han pactado en esta reunión de más de cuatro horas de duración.

Con respecto al contenido del encuentro, no se ha centrado en la petición de cese de cargos del ACA, que ha abanderado la Plataforma Revuelta Campesina. Unió de Pagesos ha reclamado acabar el trasvase del Ter-Llobregat, ampliar la capacidad en la cuenca de la Muga, mantener el consumo de agua en las granjas de engorde que justifiquen que son eficientes y que la agricultura no tenga ninguna reducción más que el resto de sectores por la sequía.

Caball ha quitado hierro al cambio de nombre de la conselleria, que dejará de llamarse de Acción Climática a secas. "El nombre no hace la cosa", ha afirmado antes puntualizar que lo que es importante para el sindicato es que el Departamento mantenga el presupuesto actual y las competencias de gestión de la Agencia Catalana del Agua (ACA). Según el líder agrario, cuando esta institución dependía de Territori "era juez y parte".

Unió de Pagesos se ha centrado en reivindicar la nueva ayuda para los productores de maíz "que no pudieron sembrar a las zonas de regadío en beneficio de otros sectores, como el de la fruta." Caball ha detallado que la norma europea no permitía ayudas superiores a los 350 euros por hectárea en caso de no haber asegurado el terreno. Por eso, han buscado otra vía para complementar los recursos "para una gente que hizo esfuerzos de no regar y que el sector de la fruta pudiera tener cosecha".

Por otra parte, el líder sindical ha lamentado que el Parlamento Europeo haya aprobado el tratado de comercio con Chile que "no contempla la cláusula espejo", un hecho que ha considerado como "una tomadura de pelo al sector agrario". También ha exigido al gobierno español que "ponga sobre la mesa" modificaciones de normas como la Ley de la Cadena Alimenticia para acabar con los abusos por parte de las distribuidoras.