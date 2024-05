“Los candidatos se fijan más en las condiciones laborales”

Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

El holding de empresas especializadas en servicios de recursos humanos Grup Montaner ayudó durante el pasado año a un total de 1.894 personas a encontrar un puesto de trabajo en la demarcación de Lleida a través de 3.466 contrataciones, una cifra que representa un incremento del 78,5% con respecto a las oportunidades laborales que ofertó durante el 2022. El sector agrícola, con una mejor campaña, y el cárnico alimentario coparon el grueso de estas contrataciones, para las que no tuvieron ningún inconveniente en encontrar trabajadores, según explicó a este diario el director y propietario de la firma, Joan Montaner. “No tenemos problemas en encontrar perfiles ya que no requieren calificación. De hecho, centrándonos en el sector agrario tenemos fidelizados a muchos trabajadores que están con nosotros desde hace años y que son los que llamamos siempre de forma prioritaria cuando se acerca la temporada. Y son ellos mismos los que si a veces necesitamos más personal, como el pasado año, nos facilitan el contacto”, explica. No obstante, la cosa no es tan sencilla a la hora de buscar perfiles más especializados, como es el caso de electricistas o mecánicos. “Antes se buscaban más perfiles de oficina, como expertos en contabilidad o administración, pero ahora también hay una gran demanda de perfiles más técnicos. Uno en auge, y que se hace complicado de encontrar, son especialistas en instalar placas solares”, asegura Montaner. En este sentido, afirma que también se está dando un cambio de mentalidad en general por parte de los trabajadores y cada vez los candidatos eligen más dónde quiere trabajar y con qué condiciones. “Se prioriza más la flexibilidad y la conciliación”, asevera.

La facturación del Grup Montaner, que suma ya medio siglo de historia, alcanzó el pasado año los 14,2 millones de euros en Lleida, un 50% más que el año anterior (9,4 millones de euros). En este crecimiento ha tenido especial peso el sector agrario, que tuvo una muy buena campaña, y el cárnico. En régimen general el 25% de los contratos que ofrecieron fueron fijos discontinuos.