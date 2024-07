«Lleida tiene un potencial mayor del que es consciente»

Publicado por Tània Contreras Redactora SEGRE Verificado por Creado: Actualizado:

Pimec celebró el pasado día 10, con motivo de su 50 aniversario, un acto en la Seu Vella con unos 300 empresarios leridanos para conocer de primera mano sus principales inquietudes respecto al futuro. ¿Qué preocupa al tejido empresarial de la provincia?

Actualmente uno de los principales problemas al que se enfrentan las empresas de la provincia es la falta de personal, tanto altamente cualificado como en oficios más artesanales. Esta es una problemática que nos preocupa mucho, porque hay que tener en cuenta que la demarcación cuenta con unas cifras de parados que se suele mantener cada mes en torno a las 16.000 personas. Es inconcebible que con estas cifras de desocupados las empresas no encuentren personal. Otra problemática creciente es el aumento del absentismo laboral que se está dando en el conjunto de Catalunya, y que para las pequeñas y medianas empresas puede ser muy perjudicial. Ahora mismo otra de las cosas que genera malestar es la sequía y la posible aplicación de aranceles de China a la carne de porcino.

¿Podría ser la edad de los parados de larga duración, que normalmente son mayores de 45 años, uno de los motivos por el que falta personal?

Es cierto que hay una tasa de paro mucho mayor entre las personas que ya tiene cierta edad que entre los jóvenes y que en muchos sectores se ha creado una dinámica de rechazo a la contratación de mayores de 45 años, pero yo creo que también existe un problema con las políticas activas de empleo, que son demasiado garantistas. Me explico, en Catalunya se gastan unos 40.000 millones de euros anuales en políticas de empleo. Del total, el 84% se destina a políticas pasivas, es decir, a pagar subsidios. Lógicamente si alguien no tiene trabajo hay que proporcionarle unos ingresos para que pueda salir adelante. Pero lo que habría que hacer es invertir más en políticas activas, en darle a estas personas las herramientas y los medios para que puedan volver a reincorporarse al mundo laboral lo antes posible. A todo esto debo añadir que en Pimec tenemos un programa para promover la contratación de personas senior.

¿ Se tendría que adecuar de forma más eficiente la formación que ofrece el servicio de ocupación?

Por supuesto. Si hay una demanda, lo que hay que hacer es adecuar la oferta, no gastar recursos en actividades que no tienen una salida.

¿La demarcación de Lleida tiene limitaciones, en cuestiones de infraestructuras por ejemplo, que impiden la expansión su tejido empresarial?

Lleida tiene un potencial mayor del que la propia demarcación es consciente, pero hay que saber explotarlo, y las administraciones muchas veces no ponen de su parte. La provincia tiene una situación geoestratégica extraordinaria, porque es la puerta al norte y también la conexión con el sur, por eso desde Pimec siempre hemos planteado que el aeropuerto de Alguaire debería convertirse en el “Memphis”–uno de los aeropuertos que mueve más mercancías a nivel mundial– del sur de Europa, porque tiene un potencial de crecimiento brutal, que no es posible en otros puntos de Catalunya, pero es necesario invertir en ello y desarrollar un plan estratégico que no se está llevando a cabo. Lo que no se puede permitir es ver como Zaragoza se está convirtiendo en un polo logístico mientras que en Lleida, que insisto en que tiene unas mejores condiciones, porque incluso el futuro Corredor Mediterráneo va a pasar muy cerca, su potencial no se está exprimiendo. Algo no se está haciendo bien.

La patronal se opone a la reforma laboral que ha propuesto el ministerio de Trabajo. ¿Por qué?

En la situación actual, la reducción de jornada que plantea el Gobierno de 40 a 37 horas y media generaría problemas de continuidad en pequeñas empresas y en determinados sectores si no se acompaña también de otros cambios. No es una reforma bien planteada, porque no tiene en cuenta las problemáticas que afectan a las pymes, como el alto grado de absentismo, las cargas administrativas y burocráticas y la baja productividad. Somos el segundo país de Europa con peor productividad.