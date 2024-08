Los jóvenes no logran acceder a un piso aún con avales

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) impulsados por el Gobierno estatal para facilitar a los jóvenes menores de 35 años y a las familias con menores a su cargo dar la entrada para comprar su primera vivienda no tendrá los resultados esperados debido a que a más del 60% de las personas que pueden solicitarlos, los bancos les negarán la hipoteca, advierte el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (COAPI).

“Los avales ICO son una medida interesante pero, en la mayoría de los casos, no permitirán la compra real de una vivienda, pues muchos de los que reúnen las condiciones para obtener la ayuda pública no cumplirían con los requisitos de las entidades bancarias ni pasaría un futuro estudio de solvencia financiera para la concesión de la hipoteca”, advierten desde el COAPI. Inciden en que acabará siendo “una medida insuficiente para que los más jóvenes puedan acceder al mercado de compra”.Por otra parte, el organismo avisa de que la limitación de los precios del alquiler a nivel estatal “provocaría un ‘efecto dominó’ a lo que ya ha ocurrido en Catalunya: una reducción de la oferta disponible y un aumento del precio medio de las rentas, es decir, un resultado diametralmente opuesto al que persigue la medida. Por no hablar del deterioro que sufrirá el parque inmobiliario privado.