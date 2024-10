Crece en 745 millones en un año la deuda de los leridanos con la banca

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La actual coyuntura económica ha hecho evolucionar la forma de llevar las cuentas económicas de las familias leridanas. Así se desprende del informe sobre depósitos y créditos publicado por el Banco de España con datos referentes al mes de junio de 2024.

Al cierre de ese mes, los leridanos, si bien acumulaban en el sistema financiero 8.149 millones de euros, casi lo mismo que un año atrás, lo que supone un mínimo aumento del 0,02%, los créditos aumentaron un 7,03%, hasta los 11.330 millones de euros. Estos son 745 millones más que en junio de 2023.De este dinero, 2.168 millones de euros son créditos a plazo, osea, en préstamos que se ofrecen al prestatario una cantidad fija o finita de dinero durante un período de tiempo específico. En este caso cabe destacar que este tipo de créditos ha aumentado en un año un 90,1 por ciento. La relajación de la política monetaria emprendida por el Banco Central Europeo (BCE) ante la fuerte caída de la inflación y la debilidad económica de la zona euro de los últimos meses se está dejando notar de forma creciente en la oferta de crédito de los bancos.

Así, el tipo medio de las hipotecas –variables, fijas y mixtas– concedidas por las entidades españolas en agosto fue del 3,38 por ciento, su nivel más bajo desde enero de 2023 (3,25%), según ), según datos del Banco de España.

Cabe recordar que El Banco Central Europeo (BCE) recortó los tipos en junio y septiembre y su presidenta, Christine Lagarde, dejó hace unos días la puerta abierta a volver a hacerlo en la reunión del consejo de gobierno del próximo 17 de octubre. En este sentido, los bancos han ido reduciendo el interés en sus hipotecas fijas para intentar “enganchar” y agrandar su cartera de clientes.

El 80% de los españoles ahorra sin ningún objetivo ni planificación

El 80% de los ahorradores e inversores españoles no se plantea objetivos financieros ni planifica sus inversiones, según una encuesta realizada a más de 1.300 personas y elaborada por JP Morgan Asset Management (AM) con motivo del Día de la Educación Financiera que se celebró ayer. El estudio ha relevado que la improvisación también alcanza el ahorro y la inversión con vista a la jubilación, en tanto que casi la mitad (42,7%) de los consultados afirma que no destina ningún tipo de ahorro o de inversión para su complementar su jubilación.