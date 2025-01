El beneficio del BBVA supera por primera vez los 10.000 millones

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El grupo BBVA ganó 10.054 millones de euros en 2024, un 25,4% más que el año anterior, superando por primera vez los 10.000 millones, impulsado por el margen de intereses y las comisiones netas, según informó ayer la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El resultado incluye el impacto del gravamen temporal a los bancos, que ascendió a 285 millones, indicó el BBVA, cuyo margen de intereses (el que recoge casi todos los ingresos) creció un 9,4%, hasta los 25.267 millones de euros. En cuanto a la rentabilidad, el ROE (rentabilidad sobre fondos propios), se situó en el 18,9%, frente al 16,2% del año anterior, y el ROTE alcanzó el 19,7%, por encima del objetivo del 14% que se había marcado la entidad. Con estos resultados, el BBVA ha propuesto elevar el dividendo en efectivo del año hasta 70 céntimos de euro brutos por acción, un 27% más.

El presidente de BBVA, Carlos Torres, confía en que la CNMV apruebe la OPA sobre el Sabadell “en las próximas semanas”, según dijo en la rueda de prensa para presentar las cuentas de 2024. Actualmente, la operación se encuentra en fase 2 de análisis de Competencia, lo que ha retrasado el calendario que BBVA manejaba para la misma. Según algunos analistas, la decisión de la CNMC podría llegar antes de Semana Santa. Sobre este análisis de Competencia y las “preocupaciones” trasladadas por el Gobierno y las comunidades más impactadas por la operación, Torres aseguró que el banco es y ha sido “muy sensible”, y por ello ha presentado compromisos “inéditos” en materia de competencia, inclusión financiera y cohesión territorial.

Preguntado por la prensa, manifestó que no se contempla incrementar el precio que ofrecen por las acciones del Sabadell, puesto que no hay “espacio” para hacerlo. “No se debe subir la oferta”. Sobre el cambio de sede de la entidad que preside Josep Oliu a Catalunya, apuntó que es un movimiento “relativamente natural” sobre el que no quiere hacer lecturas políticas.

Torres no prevé cambios en la representación de la participación que tiene el banco en Telefónica tras la llegada a la presidencia de Marc Murtra por José María Álvarez-Pallete.