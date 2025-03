Los trabajadores han perdido una media de 1.410 euros de poder adquisitivo desde 2018

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Un trabajador medio ha perdido alrededor de 1.410 euros de poder adquisitivo de promedio desde 2018 debido a la subida acumulada de los precios y el efecto de la progresividad en frío inducida por la no deflactación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), según destaca un informe elaborado por el Instituto Juan de Mariana. El efecto directo de la inflación y la decisión de no indexar el Impuesto sobre la Renta ni las cotizaciones para descontar la subida de los precios han resultado en un impuesto del 123 por ciento sobre la mejora salarial que podrían haber obtenido los contribuyentes, en caso de que los precios se hubiesen mantenido estables y el IRPF hubiese sido actualizado según el IPC.

En los últimos seis años la inflación acumula un incremento del 21,3%. En el caso de los alimentos, la subida observada asciende al 37,9%. “Es la mayor escalada de los precios de las tres últimas décadas”, denuncia el Instituto. Si se mide la inflación subyacente, se ha incrementado un 18,8%. Y, aunque en este tiempo los salarios se hayan revalorizado en torno a un 22,2% en términos nominales, su evolución una vez se ajustan los precios arroja una mejora testimonial, de apenas un 2%, según los cálculos del Instituto. “Lo que a priori son 6.013 euros de incremento salarial son apenas 663 euros de mejora del poder adquisitivo, de modo que la inflación ha absorbido el 89 por ciento de la subida”, calculan los expertos, que señalan que a esto hay que sumarle el pago de impuestos.

Esta situación deriva en una pérdida del poder adquisitivo pese a que, según destaca el último Monitor de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo elaborado por Adecco, el salario medio nominal en España tuvo un incremento interanual del 3,8 por ciento en 2024, hasta alcanzar los 1.987 euros mensuales de media, marcando un nuevo máximo histórico que da continuación a la senda alcista que se inició en 2021. Con todo, este incremento es el segundo más bajo de los últimos quince trimestres, solo por detrás del 3,4 por ciento registrado durante el segundo trimestre de 2021.

Por otro lado, el informe también destaca que el nivel de renta per cápita de los españoles suponía el 91,3 por ciento de la renta promedio europea en 2018. Desde entonces, esta rúbrica no solamente no ha mejorado, sino que se ha reducido levemente, hasta caer al 91% en 2023. En este sentido, la última Encuesta sobre Condiciones de Vida apunta, además, que la tasa de pobreza (carencia material severa) ha crecido del 7,7 al 8,3% entre 2019 y 2024. En este sentido, el Instituto advierte de que los hogares que figuran entre el 20 por ciento de menor renta están sufriendo especialmente la incidencia de la inflación. “En 2024 gastaron 1.804 euros más para comprar el equivalente a 1.096 euros menos de bienes y servicios”, calculan los expertos encargados del informe.

El 30% de hogares cree que este año empeorará su economía

El 30% de las familias cree que 2025 será peor que el pasado año para su economía doméstica, según se refleja en el estudio de solvencia familiar elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En este análisis se analiza la capacidad de las familias para afrontar 37 partidas básicas de gasto agrupadas en 6 áreas: vivienda, alimentación, salud, educación, movilidad y ocio. Entre los gastos más importantes destacan los asociados al automóvil, el dentista o los suministros de gas, electricidad y agua.