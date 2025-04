El sector de la pera prevé una buena cosecha después de recuperarse de la falta de floración de la anterior campaña

El responsable de Sectores Agrícolas de Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, muestra las flores de los árboles en una finca de perales de Térmens.Anna Berga / ACN

La buena floración en las diferentes variedades de pera hace prever en el sector una buena cosecha. Eso contrasta con la situación que los campesinos vivieron la campaña pasada, cuando los árboles perdieron hasta el 90% de tamo floral por las altas temperaturas, hecho que se tradujo con pérdidas en la cosecha superiores al 50%. Los árboles han recuperado la floración de un año "normal" y prevén llegar a los 30.000 kilos de peras por hectárea por término medio. El responsable de Sectores Agrícolas de Unió de Pagesos (UP), Jaume Gardeñes, ha explicado que estas buenas previsiones permitirán a los agricultores "empezar a invertir de nuevo en sus explotaciones", después de arrastrar en los tres últimos años unas "pérdidas exageradas".

Los golpes de calor del 2023 redujeron la inducción de los tamos que tenían que dar lugar a la floración del 2024. Esta situación provocó la caída en picado de la floración y, por lo tanto, una caída del número de peras que había en los árboles.

En los mismos árboles donde el año pasado las flores se podían contar, casi, con los dedos de las manos, este año la situación ha cambiado por completo y los pétalos blancos cubren buena parte de las ramas. Es el caso de una finca de Térmens donde el año pasado recogieron poco más de un 10% de peras respecto de una cosecha habitual. Este año, en cambio, incluso, han tenido que hacer podas más "severas" porque había exceso de floración.

El responsable de Sectores Agrícolas de UP, Jaume Gardeñes, anticipa una "buena cosecha" siempre que las condiciones meteorológicas sean favorables. Eso daría una tregua en el sector que arrastra tres años de pérdidas consecutivas. El año 2022 a causa de las heladas durante la floración, en el 2023 por la sequía que hizo que los campesinos tuvieran que llevar a cabo podas drásticas para salvar los árboles y, el año pasado, la falta de tamo floral. "Esperamos que el sector pueda empezar a ponerse las pilas y volver a invertir en sus explotaciones", ha indicado Gardeñes.

Buena valoración de las ayudas al sector

Gardeñes ha valorado "muy favorablemente" el acuerdo de que se cogió en la Mesa Agraria del lunes de otorgar una ayuda máxima de 1.400 euros por hectárea para los agricultores que sufrieron los efectos por la falta de floración del año pasado. "Es un acuerdo para mantener las explotaciones y que no tenga que dejar su trabajo ningún campesino más", ha indicado el miembro de UP. La ayuda, dotada con 7,9 millones de euros, dará cobertura a todas las variedades y agricultores del país, como así había reclamado UP, ya que la propuesta inicial del Govern sólo contemplaba las fincas de la variedad conference de Ponent.

La exportación de peras cae un 40% en el 2024

La caída de la cosecha en el 2024 se trasladó a los mercados, donde la exportación de fruta de semilla de las comarcas de Lleida retrocedió un 22,75%, hasta los 62,57 millones de euros. La pera salió peor parada con una fuerte bajada del 39,22%, mientras que la venta de manzanas creció un 18,56%.