Amianto en Catalunya: “La subvención solo cubre quitarlo, no sustituirlo”

Joan Antoni Boldú tiene una cubierta con amianto de 180 metros cuadrados en la partida de Bustènit, en l’Horta de Lleida. Está esperando que una empresa especializada pueda retirar y le costará 5.000 euros. “Cuando salieron las subvenciones empecé a hacer los trámites, no fue muy difícil obtenerla y me abonarán este dinero una vez se retire, pero no me cubren la sustitución de la cubierta y creo que se debería incluir si se quieren promover retirar este material”, señala Boldú.

Otro vecino de l’Horta que también está interesado en retirar el amianto de su cobertizo es Juan Beneitez. “Estoy mirando cómo debo pedir las ayudas para retirarlo y no se el coste que me supondrá, pero quiero hacerlo todo de forma legal y segura”, dice. El presidente de la comisión de l’Horta, Francesc Montardit, lamenta que Lleida ni la mayoría de municipios tienen un mapa del amianto. “Solo en l’Horta hay un montón, imagina en toda ciudad”, asegura.

Las claves de las ayudas ¿Qué cubre la subvención? Quedarán cubiertas por la subvención la retirada de cubiertas con amianto, así como otros elementos con este material como canalones, depósitos, bajantes o chimeneas.





Este año se abrió el plazo el 15 de enero y estará activo hasta el fin de la dotación presupuestaria o, en cualquier caso, hasta el 28 de noviembre. Importe de las ayudas. Las ayudas cubrirán los gastos derivados de la retirada, transporte y tratamiento del amianto. Para las cubiertas de hasta 49 metros cuadrados de superficie la subvención máxima será de 2.000 euros; para las de entre 50 y 99 metros será de 40€/m2; entre 100 y 499 metros, 30€%m2; de 500 a 999 metros será de 25€/m2; mientras que para las cubiertas de más de 1.000 metros de superficie la ayuda será de 20€/m2.





Pedir la ayuda sin retirarlo. La ayuda se debe pedir siempre antes de retirar el amianto.

En 2023 el Govern presentó un plan para retirar todo el amianto antes de 2032, y ahora el Parlament tramita una ley para hacerlo obligatorio, pero el alto coste que supone hacerlo y el hecho de que buena parte de este material esté en cobertizos y granjas hace que a la mayoría de los particulares no les salga rentable, por lo que su retirada va al ralentí.

El amianto es un material que se utilizó mucho para la construcción -especialmente en cubiertas y tuberías de uralita- desde los años cincuenta hasta finales de los noventa, cuando se prohibió por su elevada toxicidad. La Generalitat presentó en 2023 un plan para retirarlo de todas las infraestructuras públicas y particulares en 2032, mediante un sistema de ayudas.

Ahora, el Parlament tramita una ley que lo hará obligatorio, y prevé fuertes multas a los titulares de los edificios si no lo hacen. No obstante, su supresión avanza lentamente en Lleida por el alto coste que supone sacarlo y reemplazarlo. Y es que, según la Generalitat, en toda la provincia hay más de 40.000 cubiertas de este material y solo ha recibido 389 solicitudes de ayuda para retirarlo.