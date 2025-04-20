Plan piloto de videoatención en oficinas de Agricultura

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El departamento de Agricultura pone en marcha una prueba piloto de un sistema de videoatenció en algunas oficinas comarcales, para ofrecer un servicio de atención a la ciudadanía más ágil y accesible. Este nuevo modelo permitirá hacer trámites y recibir asesoramiento personalizado por videollamada y evitar así desplazamientos innecesarios y mejorar la eficiencia en la gestión. El servicio permitirá facilitar información, consultar expedientes y dar apoyo a la tramitación en línea. Podrá comunicarse en tiempo real, compartir pantalla e intercambiar documentación con la Administración.

La atención por videoconferencia forma parte del paquete de medidas de simplificación administrativa que el departamento acordó con los agricultores después de las movilizaciones de hace poco más de un año.

El plan piloto se llevará a cabo en cinco oficinas comarcales: la del Alt Empordà, el Alt Penedès, el Berguedà, el Vallès Occidental y la Oficina de Servicios Centrales en Barcelona.

La atención a los temas transversales (licencias de pesca, licencias de caza y titulaciones náuticas) se prestará desde un punto de atención único, en que estarán incluidas todas las oficinas que forman parte del plan piloto. En las fichas de trámite, estará el enlace directo para pedir videoatención, que llevará directamente a la opción de seleccionar día y hora.

Los temas asociados a una oficina comarcal, se atenderán sólo desde la oficina competente. En la web del departamento se indicará a las personas interesadas que pueden contactar con la oficina comarcal para pedir cita a fin de que se les programe una cita a través de la videoatención. La herramienta permite la opción de pedir cita programada (para una fecha y hora concreta) y cita exprés (en el mismo momento).

Se crearán puntos de atención en la herramienta de cita para cada una de las oficinas comarcales que participan en el plan piloto para reservar las citas de las videoatenciones. Se podrá acceder a través del enlace que recibirá 10 minutos antes de la cita, tanto por correo electrónico como por SMS.