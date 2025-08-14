Una docena de entidades hacen un llamamiento a la manifestación en Lleida contra macroproyectos energéticos y de gestión de residuos

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Una docena de entidades de Ponent han convocado una manifestación a la ciudad de Lleida de cara el 5 de octubre contra los diferentes macroproyectos energéticos, de gestión de residuos y logísticos que se proyectan por todo el llano de Lleida. "Queremos decir lo suficiente a los proyectos especulativos que subordinan el territorio a grandes inversores", ha dicho Gerard Batalla, representante de las entidades organizadoras de la convocatoria, las cuales defienden que se trata de iniciativas que comportan un "grave impacto sobre la salud, el suelo agrario y la calidad de vida del mundo rural". Según las entidades, de entre las iniciativas destacan una veintena de macroproyectos de biometano que afectan a municipios de la comarca de la Noguera, al Pla d'Urgell, el Urgell y el Segrià.