Las exportaciones leridanas se frenan y retroceden en febrero hasta los 229,4 millones de euros, un 9,5% menos

Las ventas de aceite de oliva y de materiales de construcción caen a la mitad, mientras suben las de carne y animales vivos

Olivas.

Olivas.

Las exportaciones de la provincia de Lleida retrocedieron en febrero hasta los 229,4 millones de euros, un 9,5% menos que el mismo mes del año anterior. La bajada se debe a la caída de las exportaciones del aceite de oliva, que han pasado de 69,2 a 32 millones de euros (-54%), y del grupo de manufacturas de fundidora, hierro y acero, con un 47% menos ventas al exterior. Por el contrario, los sectores con un mejor comportamiento fueron el de los animales vivos –sobre todo el vacuno– con un 127% más de exportaciones y 11,6 millones de euros; el de la carne (+28% y 24,6 millones) y el de los zumos y conservas (+27% y 17,67 millones). Después del récord exportador del 2024, entre enero y febrero las exportaciones han retrocedido un 4% en Lleida con respecto al mismo periodo del año pasado.

En en febrero, las exportaciones del grupo de la alimentación, las bebidas y el tabaco retrocedieron un 14%, hasta los 139,5 millones de euros. Por su parte, las de los bienes de equipo retrocedieron un 22,8% y se quedaron en los 21,4 millones de euros, según los datos que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Con respecto a las importaciones, las empresas leridanas compraron en febrero productos por un importe de 158,2 millones de euros, un 12% menos. Por lo tanto, la diferencia entre exportaciones e importaciones mantiene un saldo positivo de 71,2 millones de euros en la balanza comercial leridana.

Cambio de tendencia

Si nos fijamos en el acumulado entre enero y febrero, las exportaciones leridanas sumaron 446,2 millones de euros, un 4% menos que en el mismo periodo de 2024. Los malos resultados de febrero han acarreado los resultados a la baja después de un enero que se cerró con un incremento de ventas del 2,5%. Los dos primeros meses del año las importaciones alcanzaron los 315,8 millones de euros (-2,5%), cosa que ha situado el saldo comercial en un resultado positivo de 130,3 millones.

Las ventas de aceite de oliva pasaron de 119,65 millones de euros los meses de enero y febrero del 2024, a 63,5 millones durante el mismo periodo de este año (-47%). El más exportado, el aceite de oliva virgen extra, comportó ventas por un importe de 45,62 millones de euros, un 42,5% menos. También destaca la bajada de ventas del grupo de manufacturas piedra y yeso, que pasaron de 11,8 a 6,46 millones de euros (-45%). Por el contrario, subieron las ventas de carne, fruta fresca, animales vivos, y el grupo de la alfalfa, forrajes y paja. En este último caso, el incremento fue del 113% y el volumen de negocio alcanzó los 16 millones de euros.

Las ventas en los EE.UU. retroceden un 41% en febrero

Con respecto a los países exportadores, en febrero las empresas leridanas mantuvieron a Francia como el principal destinatario de sus productos, con unas ventas que alcanzaron los 53,5 millones de euros. El segundo socio fue Portugal, con 17 millones de euros. Las ventas a Italia se redujeron a la mitad con respecto a febrero del año pasado y se quedaron en 15,8 millones de euros, mientras que los resultados con Marruecos se triplicaron y alcanzaron un volumen de negocio de 13 millones. El quinto país destinatario de las exportaciones leridanas fue Alemania, con 10,7 millones de euros; seguido de Andorra, con 9,4 millones; Polonia con 7,95 millones y los Países Bajos con 7,2 millones.

A las puertas del estallido de la crisis arancelaria, en febrero las exportaciones a los Estados Unidos se redujeron un 41% y pasaron de los 11,79 millones de euros de febrero del 2024 a los 6,94 millones. De esta manera, este país pasó en febrero del quinto en el noveno país en el ranking de las exportaciones leridanas, en comparación con el año anterior.

