Agroseguro reduce las pérdidas en los frutales a unas 10.000 hectáreas

Agroseguro estima que la tormenta de pedrisco que descargó el sábado en las comarcas del llano de Lleida ha causado daños en unas 10.000 hectáreas de frutales. La conselleria de Agricultura calcula pérdidas en 40.000 hectáreas de todo tipo de cultivos y Unió de Pagesos llegó a hablar de 50.000. El pool asegurador centra las pérdidas en el Segrià, Pla d’Urgell, Urgell y Segarra y apunta que este frente también ha provocado siniestros en otros cultivos, como cereales de invierno, cerezos, almendro y colza.

De momento, ya se han recibido en Agroseguro partes de siniestro de unas 2.000 hectáreas de cultivo, y la entidad recomienda que se remitan las comunicaciones a la mayor brevedad, para agilizar y planificar los trabajos de peritación. Ya se ha comenzado a llevar a cabo las primeras visitas a las zonas afectadas. En una de estas, en una finca de fruta de huesos en Soses, el responsable de Agroseguro en Catalunya, Javier Joana, dijo que aún es pronto para hacer una valoración de los daños, teniendo en cuenta que el pedrisco ha tenido lugar antes del proceso del aclarado de los árboles, por lo que en muchos casos habrá que esperar a ver la evolución de los mismos para tener una evaluación adecuada. En las fincas con daños del cien por cien de la cosecha, se cerrarán ahora los partes de siniestro. Sin embargo, en el resto, se hace ahora una primera estimación, pero será necesaria una segunda visita y valoración previa a la cosecha de la fruta para ajustar cifras. “Desde este momento hasta la cosecha, puede pasar aún de todo”, apuntó Joana. Con todo, dio por hecho de que las indemnizaciones serán importantes “de dos dígitos”, en referencia a millones de euros. En este punto, destacó la importancia del seguro agrario y más en un momento en el que estás quedando patentes los efectos del cambio climático con sequías como la que puso en vilo al sector en 2023 o las heladas de la campaña anterior. Pese a que no es habitual que se registren en Lleida tormentas de granizo como la del sábado en pleno mes de abril, Joana recordó que no es la primera vez. En concreto, a finales de los años 90 tuvieron lugar dos e incluso fue necesario que los agricultores podaran árboles dañados por la piedra para asegurar la producción el año siguiente.

Agroseguro prevé que en los próximos días lleguen a Lleida peritos de otras demarcaciones para agilizar los trabajos, al tiempo que las aseguradoras están incrementando las demandas de payeses no afectados por el pedrisco para ajustar su seguro a la producción prevista, lo que se conoce como contratar la “complementaria”.

Jaume Viladegut, agricultor de Soses que ayer recibió la primera visita de los peritos explicó que tenía la finca arrasada, con la pérdida del cien por cien de la fruta de hueso. Esta zona ya fue víctima de los estragos de la piedra en 2024.

En España, las previsiones de cosecha de la Federación de Cooperativas auguran estabilidad respecto al año anterior, con una previsión de 136.000 toneladas, aunque estas cifras podrían revisarse a la baja a medida que avance el desarrollo vegetativo.

Grecia producirá un 34% menos que el año pasado debido a las heladas y se quedará con 67.750 toneladas. Por su lado, Italia verá mermada su cosecha un 19% y podría sacar al mercado unas 199.500 toneladas. La producción francesa de albaricoques probablemente volverá a un nivel “satisfactorio” este año, tras una cosecha en 2024 que cayó casi un 40%, según el informe hecho público por Afrucat.

La organización destaca la situación de Turquía, primer productor mundial, que tiene un potencial de albaricoques superior al de toda Europa. Turquía se ha visto afectada por una ola de frío excepcional en primavera, que ha reducido la producción en más de un 70%.

La cosecha europea de albaricoques caerá un 10%

La producción de albaricoque descenderá este año en Europa en un 10% respecto al año pasado debido a los problemas de la meteorología adversa en Italia y Grecia, según explicó ayer la patronal catalana de la fruta Afrucat. Se estima un déficit de producción en Italia y, sobre todo, en Grecia, estabilidad en España y un casi retorno a la normalidad en el caso de Francia. En total, se prevé una cosecha europea de 508.000 toneladas, y un 1% por encima de la media del periodo 2019-2023.