CCOO y UGT se movilizarán en Lleida el 1 de mayo para defender los derechos adquiridos y la reducción de la jornada laboral

Los sindicatos de CCOO y UGT llaman a la movilización en Lleida en el marco del 1 de mayo para defender los derechos adquiridos, exigir un reparto "más justo" de los beneficios empresariales entre los trabajadores y reclamar la reducción de la jornada laboral. "Debemos proteger lo logrado desde el sindicalismo dado el contexto actual" ha explicado el secretario general de CCOO de Lleida, Pere Sánchez. En la misma línea se expresó el secretario general de UGT, José Luis Aguilà, quien consideró que el sindicalismo "ahora más que nunca tiene su justificación". Bajo el lema 'Proteger las conquistas y ganar futuro', la manifestación dará el pistoletazo de salida en la plaza del Treball a las 12h y finalizará en la plaza Paeria.

El aumento de la extrema derecha es una de las razones por las que los sindicatos han visto la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores que se han adquirido hasta el momento. En este sentido, Sánchez consideró que las políticas de Trump suponen "un ataque" a la democracia y al modelo europeo de bienestar. "Es un modelo con muchas imperfecciones, pero apostamos con una respuesta coordinada", ha dicho.

Por otra parte, los sindicatos defendieron un incremento de los salarios para repartir de forma "más justa" la riqueza, ante el aumento de los beneficios empresariales. "Tienen que repercutir sobre la clase trabajadora", dijo Sánchez, quien también destacó el objetivo de que se cumpla la reducción de la jornada laboral. Por otra parte, poner fin a la precariedad de los sectores altamente feminizados es otra de las reivindicaciones de los sindicatos en el marco del día del Trabajador.

La manifestación de CCOO y UGT en Lleida en el marco del 1 de mayo empezará a las 12h en la plaza del Treball para hacer camino hacia el Eix comercial y terminar en la plaza de la Paeria. Después de una intervención por parte de la organización, se invitará a los participantes de la movilización a un vermut.

"Hay buenos profesionales, pero no buenos trabajos"

Preguntados por la carencia de mano de obra en determinados sectores en Lleida como el del metal, el transporte o la hostelería, los sindicatos apuntaron que las empresas deben ofrecer condiciones "de calidad" a los trabajadores. "Las empresas deben tener claro que las personas que quieren trabajar no pueden hacerlo con las condiciones que actualmente ofrecen. Las exigencias de la gente están cambiando", ha destacado Sánchez. Por su parte, Aguilà ha añadido que "hay que establecer un convenio con acuerdos de dignidad y respeto".

Contratación por la campaña de la fruta

Por otra parte, Sánchez y Aguilà coincidieron en que habrá una afectación "importante" en las contrataciones previstas de temporeros por la campaña de la fruta de este año tras la grave granizada del pasado sábado. A falta de una reunión para detallar la afectación, Sánchez ha explicado que habrá que "estar atentos" para garantizar unas condiciones de vida "dignas" a los temporeros que se hayan desplazado para trabajar en la campaña de la fruta y no encuentren trabajo.







