Agroseguro estima en 25 millones de euros las indemnizaciones que tendrá que abonar por la granizada del 19 de abril en Ponent

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La compañía estatal de seguros agrarios, Agroseguro, prevé que las indemnizaciones por la granizada del 19 de abril en las comarcas de Ponent se suban en torno a los 25 millones de euros. El temporal afectó fincas de Ponent, sobre todo de árboles de fruta de hueso y de pepita, y los peritos de la aseguradora hace una semana que empezaron el peritaje por evaluar el alcance de los daños. Con respecto a las hectáreas afectadas, Agroseguro ha rebajado la previsión inicial, de unas 10.000 ha, hasta unas 8.000. Los técnicos se apresuran a cerrar los informes en las fincas que han perdido toda la cosecha con el fin de agilizar el pago de las indemnizaciones.

La tormenta del pasado 19 de abril empezó en la zona suroeste del Segrià y se extendió en una franja estrechada por municipios del centro de la comarca, así como de la Noguera, el Pla d'Urgell, el Urgell y la Segarra. Afectó sobre todo campos de frutales de semilla y de hueso, como pera, nectarina, melocotón plano, melocotón y manzana, en un momento en que los árboles habían acabado la fase de floración y estaban pendientes de los trabajos de aclaración.

La fuerza de la piedra, que llegó en algunos casos a medir entre 1 y 2 centímetros, provocó afectaciones de hasta el 100% en algunas explotaciones. En estos casos, desde Agroseguro afirman que están realizando los la evaluación de los daños con la "mayor celeridad posible" para agilizar el pago de las indemnizaciones a los productores asegurados.

Con respecto a las fincas que presentan un menor grado de afectación, la aseguradora hará un seguimiento de la evolución de los árboles a lo largo de la campaña.

Aparte de los frutales, el temporal también afectó cultivos de cereales de invierno, cerezos, almendros y campos de colza. Después de los primeros peritajes por la zona, Agroseguro ha reducido las hectáreas afectadas provisionales de las 10.000 que calculaba hace una semana, a unas 8.000.