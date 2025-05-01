Ordeig destinará 30 millones a afectados de la piedra y sistemas antigranizo y antihelada

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La conselleria de Agricultura, que dirige Òscar Ordeig, destinará 30 millones de euros a los afectados por el pedrisco, por una parte, y a planes de apoyo para la instalación de redes contra el granizo y sistemas para proteger los cultivos de las heladas, por otra. Así lo explicó ayer Ordeig en una entrevista que SEGRE publicará completa el domingo. Esta partida se enmarca en el segundo suplemento de crédito - de 1.301 millones de euros- aprobados esta semana por el Consell Executiu tras un pacto con ERC y Comuns y que debe refrendar el Parlament.

Òscar Ordeig indicó que la conselleria está trabajando con las organizaciones agrarias y con la patronal de la fruta catalana, Afrucat, para definir el plan y lanzó varios mensajes. El primero es el de la protección. Insistió en que “es necesario que Catalunya aumente en los próximos años las hectáreas protegidas con redes antipiedra y sistemas contra las heladas, en infraestructura”. Está por definir el capital, de esos 30 millones, que se destinará a este capítulo y otros extremos, como cuál será el porcentaje de redes a financiar y cómo se materializa. El segundo mensaje que quiso lanzar el conseller se refiere a las ayudas a fondo perdido para los agricultores afectados por las tormentas de pedrisco. Tendrán un mayor importe aquellos que no tuvieron tiempo de hacer el seguro complementario, explicó el máximo responsable de la política agraria. También habrá una partida económcia para las centrales y cooperativas afectadas y con descenso de producción. Asimismo, quiso destacar la “exigencia y cooperación máxima con Agroseguro para que haga las peritaciones y los pagos lo más rápido posible”. También prevé créditos del Institut Català de Finances bonificados.

“El mensaje es que el sector es importante para el país y ante las adversidades el Govern está a pie de finca y no solo para atender las dificultades urgentes sobrevenidas sino avanzándonos al trabajo que debemos hacer en los próximos años. Presentaremos un plan plurianual para instalación de redes antipiedra”, destacó.

La renta agraria del año pasado se sitúa en el primer lugar de la serie de los últimos 18 años si no se tiene en cuenta la inflación. La renta deflactada (teniendo en cuenta la inflación) es la sexta mejor de los últimos quince años.

Òscar Ordeig celebró el aumento de la renta agraria por segundo año consecutivo, tras “dos años desastrosos, en los que se pusieron en riesgo y desaparecieron algunas explotaciones viables por culpa de la tormenta perfecta”. Sin embargo, llamó la atención que la renta agraria está estancada desde hace veinte años y que, para “romper” esta tendencia, se necesitan “más y mejores inversiones” que permitan a los productores estabilizar sus producciones y ser menos dependientes de los aumentos de precios.

La renta agraria repunta un 22,7% y alcanza los 2.260 millones

La renta agraria catalana creció en 2024 por segundo año consecutivo y se situó en 2.260 millones de euros, tras aumentar en un 22,7%. Este incremento de 419 millones se debe a la recuperación tras unos pésimos 2021 y 2022 por los efectos de las heladas y la sequía y las restricciones de riego, según explicó ayer el conseller Ordeig en la cooperativa de L’Albi. Los resultados se vieron favorecidos, además, por una estabilización de los precios y la contención de los costes, desde la energía hasta los piensos pasando por los fertilizantes, por poner algunos ejemplos. Como publicó SEGRE en marzo, la producción agrícola creció un 11,64%, mientras que el valor de la ganadera reculó un 5,96% en buena medida por la bajada del precio del porcino después de un histórico 2023 en el que rompió todos los récords hasta ese momento.