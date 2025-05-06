Asaja rechaza la reducción de la jornada laboral y dice que el sector agroalimentario tiene que quedar fuera "sí o sí"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El sindicato agrario Asaja ha manifestado su "total oposición" al proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas aprobado este martes por el Consejo de Ministros. Su presidente, Pere Roqué, ha expresado que el sector agroalimentario tiene que quedar fuera de esta reducción "sí o sí", ya que no se adapta a la realidad del sector agroalimentario. "No puede ser que el sector de la fruta tenga que dejar de recoger los viernes a las 11 de la mañana o que no podamos dar de comer a nuestras vacas, cerdos, corderos o pollos a partir de esta hora," ha ironizado Roqué, que ha pedido a las formaciones políticas que se opongan al proyecto de ley una vez llegue a trámite en el Congreso.

El presidente de Asaja, Pere Roqué, también ha añadido que la reducción de la jornada laboral hará en el país se produzcan menos alimentos, mientras, por otro lado, dice, el gobierno español "quiere que entren todos los posibles de la zona Mercosur".