El Gobierno anuncia una consulta pública sobre la opa del BBVA

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, aprovechó ayer su intervención en la reunión anual del Cercle d’Economia en Barcelona para anunciar una consulta pública que contribuirá a informar su decisión sobre la opa hostil lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell, un procedimiento inédito para operaciones de este tipo. La opa ha recibido el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y el Ejecutivo cuenta ahora con un plazo de 15 días hábiles para elevar la operación al Consejo de Ministros y analizar si endurece las condiciones impuestas por el regulador, en su caso atendiendo a criterios de interés general. La opa, que se lanzó hace casi año, acaparó la atención de la reunión del Cercle, en la que el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el del BBVA, Carlos Torres, tuvieron ocasión de mantener un breve encuentro.

En su intervención, Sánchez subrayó que su objetivo al analizar la eventual fusión entre el BBVA y el Sabadell es ayudar a que las empresas crezcan en “volumen y competitividad”. Las opiniones expresadas por organizaciones, ciudadanos y asociaciones servirán para que el Ejecutivo tome su decisión “con todas la garantías”, aseveró el presidente.

La oferta a los accionistas del Sabadell lanzada por el BBVA provocó desde el inicio el rechazo de más de 70 entidades, incluidos sindicatos, patronales y cámaras de comercio.

Durante el encuentro ayer, tanto el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, como el de Pimec, Antoni Cañete, han valorado de manera positiva la consulta anunciada por el Gobierno. “Apelando al interés general y territorial es posible que pueda paralizarse esta operación”, afirmó Sánchez Llibre, que asegura que si la opa prospera se van a perder 70.000 millones en créditos a las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, Cañete destacó que el informe de la CNMC sobre la operación revela que, si prospera la opa, en Catalunya y Baleares se produciría una situación de “no competencia”, con lo que las pymes perderían su “oxígeno”

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Transición, Teresa Ribera, señaló que la existencia de “uno o dos grandes gigantes estatales” puede generar “un efecto indeseado” en los consumidores.

Torres afirma que “respetan” la medida y Olius la ve “positiva”

El presidente del BBVA, Carlos Torres, expresó ayer su “máximo respeto” por decisiones como la del Gobierno, mientras que el presidente del Banc Sabadell, Josep Oliu, valoró la consulta anunciada como “positiva” para la entidad. Durante la reunión anual del Cercle d’Economia, Torres afirmó que las condiciones que ha acordado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dar luz verde a la operación “favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos”, especialmente en Catalunya. Oliu, por su parte, al ser cuestionado por la apertura de la consulta pública, se limitó a afirmar que lo ve como algo “positivo”. También la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell consideró una “muy buena noticia” el anuncio. ”Ha hablado de opa hostil, que es una forma de definir una opa no habitual en el sistema financiero español”, remarcó su presidente, Jordi Casas.