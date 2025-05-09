El Banco Sabadell destaca el “rechazo general” a la opa

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, afirmó ayer que la oferta pública de adquisición (opa) de BBVA sobre la entidad catalana “sigue descarrilada” debido a quese mantiene un “rechazo generalizado”. El CEO avanzó que no solamente existe un “rechazo generalizado” por parte de los actores económicos, sino que la acción de BBVA “ha perdido valor para ser moneda de cambio” en la operación. González-Bueno hizo estas declaraciones tras la presentación de los resultados del primer trimestre, durante el cual el banco aumentó su beneficios neto un 58,6% interanual, hasta alcanzar los 489 millones de euros, impulsado por la evolución de la actividad comercial, la mejora de la calidad de los activos y un descenso de las provisiones. En un momento en el que el banco trata de ganar atractivo frente a sus accionistas, ante la posibilidad de que tengan que decidir si aceptan el canje de títulos propuesto por el BBVA, el Sabadell anunció también que dado que en el primer trimestre ha generado capital a mayor velocidad de lo anunciado dedicará este año 100 millones de euros más a retribuciones. En total, la distribución prevista con cargo a los resultados de 2025 será de 1.300 millones de euros entre dividendos en efectivo y recompras de acciones.

Ante la oposición a la operación, el country manager de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, lamentó que la opa de CaixaBank años atrás no causara “tanto revuelo mediático” pese a crear la mayor entidad financiera de España, y garantizó que la que ellos plantean sobre el Sabadell tiene compromisos y defendió, sobre todo, las condiciones prometidas a las pymes.