La empresa Jové Balasch de Agramunt celebra sus 50 años

La empresa Jové Balasch celebró ayer en Agramunt su 50 aniversario, una firma familiar vinculada a la metalurgia, acto al que acudió desde la Diputación Òscar Martínez. La compañía inicialmente se dedicó a hacer de productos de cerrajería artística y general, así como otros propios para explotaciones agrarias, aunque más tarde centró su actividad en la fabricación de estructuras metálicas para la construcción de obras civiles y públicas.