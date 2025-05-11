El aceite de oliva regresa a la normalidad tras dos años de precios récord

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

El mercado del aceite de oliva parece haber recuperado la estabilidad tras una etapa de precios históricamente altos. Las cotizaciones en origen siguen a la baja y ya se aproximan a los niveles de 2022, impulsadas por una campaña 2024/25 de producción normal-alta y buenas perspectivas para la siguiente, gracias a las lluvias.

Entre julio de 2022 y abril de 2024, el aceite de oliva llegó a encarecerse un 112,69 % para el consumidor, con precios de hasta 15 euros por litro de virgen extra. En origen, los agricultores llegaron a cobrar hasta 8,98 euros/litro en enero de 2024. Sin embargo, el precio ha caído un 37,9 % interanual para el consumidor y un 123,28 % en origen, volviendo a situarse en torno a los 3,35 euros/litro.

España, primer productor y exportador mundial, sufrió dos campañas de baja producción por la sequía, sumadas al alza de costes por la guerra en Ucrania. Ahora, con una producción estimada de 1,407 millones de toneladas, el sector celebra una "vuelta a la normalidad", como destacaron los ponentes del seminario de la Fundación Cajamar.

El consumo se ha mantenido fiel pese al alza de precios y, con un aumento del 47,15 % en las ventas de aceite envasado durante el primer semestre de 2025, el mercado recupera niveles "pre-sequía", según Anierac.