La cosecha de albaricoque, mermada por el pedrisco

Publicado por SegreACN Creado: Actualizado:

La campaña del albaricoque ha arrancado ya con algunas de las variedades más tempranas en zonas del Segrià, y se iniciará de manera generalizada a partir de esta próxima semana con una merma de la cosecha respecto al año pasado en estas variedades más primerizas debido a las tormentas de granizo y agua que han azotado el llano de Lleida durante el último mes, aunque la afectación será desigual dependiendo del municipio, ya que hay algunos como Aitona o Seròs, que se vieron más afectados que otros, como la Granja d’Escarp. Según las estimaciones de Afrucat, el albaricoque fue una de las frutas de hueso más afectadas por la espectacular granizada del 19 de abril y calculó que la cosecha disminuirá este año en torno a un 13% con respecto al año pasado, lo que representa unas 2.000 toneladas menos. Este será el caso de Sabor de Seròs que prevé que su producción se reduzca en torno a un 10%, según apuntó su directora, Emma Teixidó, que señaló que en variedades más tardías la piedra “no ha hecho tanto daño”. Con todo, Teixidó explicó que los albaricoques más tempranos “tienen unos calibres grandes” y un sabor “más dulce”. “Se prevé que el nivel de azúcares se normalice con la llegada del buen tiempo”, afirmó. En cuanto a los precios, la directora de Sabor de Seròs destacó que “se mantienen elevados” por la falta de producción en Murcia, que también se ha visto afectada por el pedrisco. En el caso del albaricoque, el departamento de Agricultura prevé una producción de poco más de 13.700 toneladas a nivel estatal, según datos recogidos en marzo.

En plena campaña se encuentran también los productores de cereza del Baix Segre, como ya avanzó SEGRE. En este caso los cultivos no han sufrido daños debidos al granizo o estos han si´do “insignificantes”, según apuntó el productor de Seròs Francesc Pena, que afirmó también que las lluvias del mes de abril han afectado “muy poco a la calidad de la fruta”. El agua ha afectado solo a las variedades más tempranas que tendrán calibres “inferiores”.