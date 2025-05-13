“Los de las pymes son grandes empresarios de firmas pequeñas”

SEGRE

La patronal de pequeñas y medianas empresas Pimec inauguró ayer su renovada sede de Barcelona tras las obras que se han alargado durante 4 años. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, asistieron y agradecieron el “sentido institucional” de la organización. El presidente de Pimec, Antoni Cañete, reivindicó a los propietarios de las pymes: “son grandes empresarios de empresas pequeñas”, aseveró.

