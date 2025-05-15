Macroproyecto de ATLAS Energía en Barberá del Vallès

Inauguración del macroproyecto entre ATLAS Energía y la suiza Siegfried en Barberà del Vallès. - ATLAS ENERGÍA

La multinacional suiza Siegfried, uno de los gigantes de la industria de productos farmacéuticos, ha confiado en ATLAS Energía, a través de su división de renovables, como socio energético para su macroproyecto de planta fotovoltaica en las siete instalaciones de Barberà del Vallès, en uno de los proyectos de autoconsumo sobre cobertura más importantes de Catalunya.

El acuerdo se ha llevado a cabo a través de la modalidad de PPA on site a 10 años, lo que implica, por parte de la comercializadora leridana, la inversión total y el compromiso de gestión y mantenimiento con la correspondiente explotación de la instalación durante una década. Al finalizar este período, la instalación pasará a ser propiedad de Siegfried.

La instalación consta de 6.800 m2 de paneles solares que generan 1,8GWh de energía verde con 2.584 módulos fotovoltaicos de 1,47MWp de potencia instalados, lo que supone un ahorro del 8% en el gasto energético.

El CEO de ATLAS Energía, Néstor Gutiérrez, aseguró que alianzas estratégicas como la de Siegfried son claves para la firma leridana, ya que “nos consolidan como a partners energéticos y tecnológicos de empresas referentes en su sector”.