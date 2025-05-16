BonÀrea Corporació reparte 22 millones de los beneficios entre sus 4.200 accionistas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

BonÀrea Corporació prevé invertir este ejercicio 116 millones de euros, e incrementa su dividendo hasta los 26 euros por acción, un 8,33% más que el año anterior. Estos son algunos de los puntos aprobados ayer en la junta de accionistas. En total, repartirá entre sus 4.200 accionistas 22 millones de euros.

Durante la Junta, el presidente de bonÀrea Corporació, Jaume Alsina, destacó que “75 años después de su nacimiento, el proyecto bonÀrea sigue avanzando con determinación, fiel a su voluntad de contribuir al desarrollo del mundo rural y generar oportunidades por todo el territorio”, objetivo en el que enmarcó el esfuerzo inversor. Por su lado, Ramon Alsina, consejero delegado de la Corporació, recordó que en los últimos ocho años la inversión ha superado los 870 millones de euros.

De los 116 millones de euros de inversión previstos para el presente ejercicio, 35 millones se destinarán a la adquisición y adecuación de nuevos establecimientos, con la previsión de abrir 40 nuevas tiendas, entre 18 de nueva implantación y 22 traslados o ampliaciones.

Un total de 33 millones de euros se destinarán al mantenimiento y la mejora del centro alimentario La Closa de Guissona y de los almacenes de distribución, especialmente para optimizar los procesos logísticos y productivos, según aprobó la junta. Esta inversión incluye la puesta en marcha de nuevas líneas en los mataderos y la modernización de varias líneas de elaborados, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la capacidad operativa.

Para seguir avanzando en el desarrollo del centro alimentario de Épila, en Aragón, bonÀrea destinará 18 millones durante este ejercicio. Esta inversión se concretará en la finalización de la futura nave de productos líquidos, la continuación de las instalaciones, estructuras y maquinaria de la nave logística, así como en el inicio de las obras de la nueva planta de producción de petfood.

También se prevén inversiones por valor de 13,5 millones para el departamento de ingeniería, con el objetivo de llevar a cabo proyectos como la puesta en marcha de 4 nuevas gasolineras bonÀrea, una de ellas en Balaguer. Con respecto a la división de alimentación animal, se destinarán 7 millones a la mejora de instalaciones y de los procesos.

Finalmente, la compañía reservará 10 millones para varias actuaciones complementarias centradas en innovación y desarrollo, previstas a lo largo del 2025

El ejercicio 2024, bonÀrea Corporación registró una facturación de 2.680 millones de euros y un beneficio neto de 88,8 millones, cifra que supone un 9,3% más que el año anterior. Con respecto al empleo, la compañía creó un total de 538 nuevos puestos de trabajo a lo largo del 2024, hecho que le permitió cerrar el ejercicio con una plantilla total de 6.418 personas, un 9,1% más que el año anterior. Además hay que añadir a otros colectivos que también están implicados en todo el ciclo de producción y comercialización, como son 4.000 profesionales que desarrollan su tarea en los establecimientos comerciales del grupo y 4.500 agricultores y ganaderos.