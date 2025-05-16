La venta de viviendas en Lleida se dispara un 108% en marzo

Publicado por Redacció / ACN Creado: Actualizado:

La compraventa de viviendas se ha disparado un 52,3% en marzo en el conjunto de Catalunya en comparación con el mismo mes del año pasado, hasta las 10.345 operaciones, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En el caso de la provincia de Lleida, se dobla este incremento, con un 108,4% más de operaciones, hasta las 790: 290 viviendas nuevas y 882 de segunda mano.

Se trata del mejor dato en Catalunya en este mes desde 2007, el mismo año que se inició la serie histórica y antes de la crisis inmobiliaria. De hecho, a excepción de octubre de 2024 (10.925), desde entonces no se superaban las 10.000 operaciones. Si se compara con el mes anterior, se registró un incremento del 5,6%.

Las compraventas se dispararon en todas las demarcaciones, encabezadas por Lleida. En las comarcas de Barcelona, se concretaron 6.868 operaciones, cifra que supone un incremento interanual del 56,5% en relación con marzo del año pasado.

En las comarcas de Girona, las compraventas aumentaron un 17,4%, hasta las 1.172 viviendas de las cuales 290 eran nuevos y 882 de segunda mano. Mientras que en las comarcas de Tarragona, las compraventas aumentaron un 43,4% en relación con marzo del año pasado, hasta las 1.515.

En el conjunto del Estado, la compraventa de viviendas subió un 40,6% en relación a marzo de 2024, con 62.808 operaciones, mientras que si se compara con el mes anterior, el incremento fue del 5,2%.

Por comunidades, los mayores incrementos en las operaciones de compraventas de vivienda se produjeron en Castilla y León, con un 66,1% más; seguido del País Vasco y Extremadura, con un 65,1% y un 62,7%, respectivamente. Por el contrario, Navarra fue la única que registró un descenso, con un 7,9% menos.