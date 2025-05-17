Griñó trata 1,8 millones de toneladas de residuos al año

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Grupo Griñó reafirmó ayer, con motivo del Día Mundial del Reciclaje, su apuesta por la economía circular y la preservación del planeta. La empresa trata más de 1,8 millones de toneladas al año, maximizando la recuperación de recursos reutilizables y energía verde. Joan Griñó, presidente del Grupo Griñó, subraya la importancia de la gestión sostenible de los residuos ante el contexto actual de crisis climática. “Nuestra estrategia no sólo optimiza la recuperación y valorización de materiales, sino que también minimiza el impacto ambiental global, favorece un modelo de producción más limpio y da cabida a un desarrollo sostenible y circular que pone en el centro la preservación del planeta”, afirmó.

Durante 2024, Grupo Griñó generó cerca de 62 millones de kWh de energía 100% renovable a partir del biogás producido en la digestión anaerobia de residuos y la captación de emisiones en depósitos controlados, la gasificación de biomasa y CSR, y las instalaciones fotovoltaicas. De esta energía, un 38% se consumió internamente para procesos como la depuradora de aguas y otras instalaciones, mientras que el 62% se exportó a la red. Además, el 99% de la electricidad adquirida por el grupo en España cuenta con garantías de origen renovable. En este contexto, el grupo ha conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero evitando la liberación de 273.200 toneladas de CO2. Este resultado se enmarca dentro de la adhesión desde 2019 al Programa de Acuerdos Voluntarios, impulsado por la Oficina Catalana del Cambio Climático, que promueve la reducción de emisiones más allá de la normativa.

Durante 2024, ha reutilizado 124.400 metros cúbicos de agua depurada y pluvial para alimentar procesos industriales y regar sus espacios verdes, minimizando el consumo de agua potable. Además, la compañía ha descontaminado 2 millones de metros cuadrados de suelos de terceros, reafirmando su compromiso con la restauración ambiental y la preservación de los ecosistemas.