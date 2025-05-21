Estos son los países que lideran el ranking de proporción de vehículos eléctricos

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El norte de Europa se consolida como el territorio con mayor implantación de vehículos eléctricos, según reflejan las últimas estadísticas regionales de transporte de 2023 publicadas por el Eurostat este miércoles. Países Bajos encabeza este ranking con un impresionante 17,1% de turismos eléctricos, seguido por Suecia que alcanza el 10,8%. En la otra cara de la moneda, Catalunya sólo registra un 0,71%, situándose en la franja baja dentro del marco de la Unión Europea.

De las diez regiones punteras en esta transición hacia la movilidad sostenible, cinco pertenecen a Dinamarca, dos se encuentran en los Países Bajos, dos más en Suecia y una en Bélgica. Este contraste se hace todavía más evidente cuando se analizan las regiones con menor presencia de este tipo de vehículos: de las diez zonas con una cifra prácticamente nula, seis corresponden a Grecia, mientras que dos pertenecen a España y dos más a Polonia, respectivamente. Por otra parte, la tasa media de turismos por habitante en la UE ha experimentado una ligera bajada de 0,1 puntos con respecto al 2022, situándose actualmente en 0,55 vehículos por persona.

Factores determinantes en la motorización regional

Los índices regionales de motorización, que miden el número de turismos por cada mil habitantes, están condicionados por varios factores socioeconómicos. La economía juega un papel fundamental, pero también influyen otros elementos como las normativas fiscales favorables, tal como sucede en Aosta (Italia). Precisamente este país, junto con determinadas regiones de Finlandia y Grecia, lidera el índice de motorización europeo. En contraposición, en la cola de este indicador se sitúan otras regiones de Grecia, así como varias zonas de Francia y Rumania, donde la presencia de turismos por habitante es significativamente inferior a la media comunitaria.