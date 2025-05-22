El grupo empresarial leridano Sorigué factura 784 millones de euros en 2024

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

El grupo leridano Sorigué facturó 784 millones de euros en 2024, un 7,2% menos que el año anterior. El descenso de ingresos se enmarca en el proceso de desinversión del negocio de gestión de residuos con la venta de la filial de servicios urbanos CLD en el grupo francés GBI Paprec. El grupo leridano también ha reducido el resultado bruto de explotación (ebitda) un 22% hasta los 31 millones. La compañía especializada en ingeniería del ciclo del agua y en infraestructuras continúa en el proceso de enfocarse hacia una vertiente más tecnológica.

En esta línea se enmarca la adquisición de la línea de actividad del grupo Navec, que permite automatizar el uso de fibra de carbono en infraestructuras, conducciones y equipos a presión en el sector industrial y del agua.

La compañía también adquirió el 50% de la empresa andaluza Bitum para fortalecer los servicios industriales y de reparación de carreteras en el sur del Estado español.

En total, durante 2024 se registró un crecimiento del 13,73% en su cartera de negocio, que pasó de 867 millones de euros en 2023 a 986 millones de euros en 2024.