Una calle del Barri Gótic de Barcelona totalmente oscuro, con la iluminación de un vehículo como única luz.Redacción

Red Eléctrica garantiza "total transparencia y colaboración" para aclarar las causas del apagón eléctrico del pasado 28 de abril. "Estamos absolutamente comprometidos al trasladar la verdad", ha dicho la presidenta de la compañía, Beatriz Corredor. La directiva ha explicado que ya han facilitado datos a las autoridades que se los están pidiendo, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o la Audiencia Nacional, entre otros. En un foro de Expansión, también ha elogiado la recuperación del servicio, teniendo en cuenta que el apagón fue total. "En todos los sistemas eléctricos se estudiará cómo se hizo esta reposición en tiempo récord", ha afirmado. "Es una absoluta obra maestra", ha añadido.

Corredor ha remarcado que los datos de su compañía se están proporcionando "con absoluta transparencia", a la vez que con "confidencialidad" con respecto a terceros. La presidenta de Red Eléctrica ha asegurado que el sistema eléctrico español es una "gran caja negra donde queda todo registrado".

Este jueves en el foro también han participado directivos de varias empresas del sector eléctrico, que han evitado entrar en las posibles causas del apagón y han coincidido en sacar pecho de cómo se recuperó todo el sistema.

El director ejecutivo de Endesa, José Bogas, ha asegurado que la inteligencia artificial "puede ayudar muchísimo a gestionar" este tipo de situaciones provocadas por altibajos en las tensiones. También ha apostado por más inversión para "reforzar" las redes y adaptarlas "más" al mix eléctrico.

A su vez, el director ejecutivo de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, ha calificado "de error histórico" la diferencia que hay en España entre el consumo y la potencia instalada.

El director ejecutivo de Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri, ha defendido la separación de los operadores eléctricos y los gasistas y ha opinado que eso aporta "robustez".