El grupo Sorigué factura 784 millones de euros en 2024

El grupo constructor leridano Sorigué cerró el año 2024 con una facturación de 784 millones de euros, un 7,2% menos que el año anterior, y un Ebitda de 31 millones de euros. Por su parte, su cartera de negocio se incrementó un 13,73%, pasando de los 867 millones de euros en 2023 a 986 millones de euros en 2024.

Estos resultados son el reflejo del objetivo de la compañía de continuar enfocándose hacia una innovación más sostenible. Entre los hitos logrados este año destacan la adquisición de la licencia de actividad de Ingeniería Aplicada del grupo Navec que permite automatizar el uso de fibra de carbono en infraestructuras, conducciones y equipos a presión en el sector industrial y del agua. Así como la adquisición del 50% de la empresa andaluza Bitum para fortalecer los servicios industriales y de reparación de carreteras en el sur de España.

Durante 2024 el grupo ha consolidado también sus proyectos de innovación en sostenibilidad participando en varias iniciativas de alcance europeo. Entre ellos destacan, VAL2H2, investigación para la producción de hidrógeno renovable a partir de restos de poda procedentes de su propio servicio de mantenimiento de parques y jardines, y Reconstruct, en asociación con el Instituto de Tecnología de la Construcción, ITeC, que aprovecha residuos de la construcción para producir nuevos materiales bajos en emisiones de carbono.

Sorigué también ha mostrado su compromiso con la generación de energías sostenibles. Una muestra de ello es el proyecto Noguera Renovables, en el que la compañía participa junto con Axpo Iberia y la granja Torre Santamaría, en la generación de biometano a partir de residuos orgánicos. También ha contribuido a aumentar la capacidad de autogeneración eléctrica de poblaciones y equipamientos con la puesta en marcha de parques fotovoltaicos.