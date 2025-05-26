Ya hay fecha para pedir las ayudas al alquiler para jóvenes en Catalunya

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Generalitat de Cataluña destinará 13,4 millones de euros a un nuevo paquete de ayudas al alquiler para jóvenes que se pondrá en marcha en la primera semana de julio. Según ha anunciado Sílvia Paneque, consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, estas subvenciones están orientadas a cubrir específicamente la demanda de aquellos jóvenes que no hayan accedido al Bo Lloguer Jove, ya que ambas prestaciones no son compatibles.

Durante la inauguración del I Congreso Internacional de Vivienda y Ciudad, Paneque ha señalado que "con ayudas de entre 20 y 250 euros de su alquiler mensual", este programa busca aliviar la carga económica que supone el arrendamiento para la población juvenil. La consellera ha recalcado que la crisis habitacional constituye un "problema estructural" que requiere soluciones sostenidas tanto a corto como a largo plazo.

A diferencia del Bo Lloguer Jove, estas nuevas ayudas no se concederán por orden cronológico de solicitud. El sistema evaluará todas las peticiones presentadas dentro del plazo establecido y las asignará según el cumplimiento de criterios de priorización y valoración detallados en las bases reguladoras. Además, la cuantía de la subvención no será fija, sino que se ajustará al esfuerzo económico que representa el pago del alquiler para cada solicitante en función de sus ingresos.

Casi 30.000 solicitudes para el Bo Lloguer Jove

El programa anterior, el Bo Lloguer Jove, ha cerrado su plazo de solicitud con un total de 29.769 peticiones registradas. La distribución territorial muestra una clara concentración en Barcelona, donde se han presentado 21.124 solicitudes, seguida a gran distancia por Girona con 3.323, Tarragona con 3.326 y Lleida con 1.996. Según ha informado la consellera, estas solicitudes se irán resolviendo próximamente por riguroso orden de entrada.

Nuevas iniciativas para facilitar el acceso a la vivienda

Paneque también ha destacado la importancia de la Reserva Pública de Solares como "herramienta crucial" para disponer de terrenos públicos y privados destinados a la construcción de viviendas asequibles, garantizando además la financiación necesaria para estos proyectos.

Entre las novedades anunciadas, la consellera ha presentado una nueva categoría de vivienda de "precio limitado" orientada a facilitar la compra de pisos a jóvenes. Este modelo contempla que "una vez el resto del dinero del piso se pague mediante una hipoteca, los nuevos propietarios continuarán pagando mensualmente el mismo dinero de hipoteca hasta haber devuelto la entrada, que la Generalitat habrá avanzado mediante criterios del Institut Català de Finances", según ha explicado la titular de Vivienda.