Mercadona refuerza las compras de fruta a productores leridanos en el marco de su compromiso con el producto local

Mercadona ha intensificado durante el 2024 sus compras en empresas leridanas especializadas en fruta, en el marco de su compromiso con el tejido productivo catalán. En total, la compañía ha adquirido 39,1 millones de kilos de fruta –principalmente peras, manzanas, melocotones y nectarinas– a productores de Lleida como Catafruit, Nufri, La Coma Fruits y Apetit Fruits, en más de varias empresas de Girona.

Estas compras forman parte de un volumen global de 5.226 millones de euros invertidos en compras en Cataluña a lo largo del 2024, que Mercadona ha llevado a cabo con 240 proveedores e interproveedores especialistas y más de 1.700 pequeñas y medianas empresas del territorio. Eso supone un incremento del 4,4% con respecto al año anterior.

Con esta apuesta por la proximidad, Mercadona no sólo contribuye a reforzar la economía local y el empleo rural, sino que también garantiza la frescura y calidad de los productos que ofrece a sus clientes.

Además de la fruta de Lleida, la compañía también ha comprado productos en otras regiones catalanas, como embutidos de marcas reconocidas, pescado fresco del litoral, productos lácteos, cosmética y artículos para el hogar, consolidándose como un actor clave en la dinamización, de la industria agroalimentaria y manufacturera catalana.